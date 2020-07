Markotić: Imamo nekoliko mlađih ljudi s težim oblikom bolesti, nadamo se da neće završiti na respiratoru

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je registrirano 86 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što znači da je ukupan broj zaraženih od početka epidemije 4039. Na bolničkom liječenju sada su 136 osobe, a šest pacijenata je na respiratoru. U Hrvatskoj je trenutno 1190 aktivnih slučajeva oboljenja. Do sada je ukupno testirano više od 99.000 osoba, od toga 1690 u protekla 24 sata. Dosad je u Hrvatskoj od posljedica koronavirusa preminulo 120 ljudi, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš na presici Nacionalnog stožera civilne zaštite u 14 sati

Odgovarajući na pitanje o dugu veledrogerijama, zbog čega one prijete prekidom isporuke lijekova bolnicama, kazao je da se to generira desetljećima, a koronavirus je tome doprinio.

'Svjedočili smo izvrsnim rezultatima, ali djelovanjem virusa u zadnjih 20-ak dana dolazi do pogoršanja epidemiološke situacije u Hrvatskoj. Najkraći put do suzbijanja je pridržavanje mjera i uputa epidemiologa', kazao je Vili Beroš .

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je da je trenutno koronavirusom inficiran 21 policijski službenik u Hrvatskoj, a trenutno ih je 115 u samoizolaciji. To je puno manje nego što je bilo na proljeće, na početku krize. Policija ima dovoljno opreme za borbu protiv koronavirusa, dodao je, rekavši da su policajci dobili i uputu za ponašanje izvan radnog vremena jer je bilo slučajeva da su se zarazili na slavljima i okupljanjima.

Krunoslav Capak , ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), izvijestio je da je od četvrtka platforma za upis novooboljelih u Istarskoj županiji zakazala iz tehničkih razloga, pa Nacionalni stožer do nedjelje nije imao prave informacije o dnevno novooboljelima. Ti podaci, međutim, ispravni su od ponedjeljka.

Kada je riječ o sudjelovanju očeva na porodu i odvojenosti majki od novorođenčadi, Ministarstvo zdravstvo poslalo je vrlo jasnu uputu svim bolnicama, rekao je Beroš. Mjere ovise o epidemiološkoj situaciji, pa je i primjer KBC-a koji je dopustio sudjelovanje očeva na porodu dobar.

Po pitanju posjeta roditelja djeci u bolnicama, rekao je da i to ovisi o bolničkim kapacitetima koji se razlikuju. Stoga zasad ostaje uputa od 15 minuta, no to će se eventualno mijenjati ako se iznađu rješenja,

Alemka Markotić kaže da u njezinoj ustanovi sada ima 43 hospitaliziranih, nitko nije na respiratoru. 'Imamo nekoliko mlađih ljudi s težim oblikom bolesti, nadamo se da neće završiti na respiratoru', kazala je Markotić, dodajući da ipak u ovom trenutku još nije moguće govoriti o trendovima.

Božinović se osvrnuo na pravne nedoumice koje je iznio predsjednik Zoran Milanović o ovlastima Stožera, osobito u pogledu obveze nošenja maski.

'Iz dana u dan svi mi komuniciramo, najlakše je nešto zabraniti i sankcionirati. O tome postoje uporišta u zakonima. Pravni osnov postoji, ali naš cilj je nešto drugo. Poanta nije u kaznama, nego u tome da u ljetno vrijeme kada očekujemo manje problema nego najesen, da educiramo građane o potrebi korisnosti i nužnosti nošenja zaštitnih maski za lice. Ono što smo dosad propisali je obvezatno, a građani se u objektima poput trgovačkih centara i trgovina, kao i svugdje tamo gdje su šalteri, toga pridržavaju. Poanta je da to u fazi 'novog normalnog' postane normalno i mislim da smo na dobrom putu da do jeseni nošenje maski neće biti pitanje koje će izazivati bilo kakav prijepor u javosti', kazao je Božinović.