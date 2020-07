U Sloveniji 19 novih slučajeva zaraze u 24 sata: 'Nadam se da smo dosegli vrhunac'

U Sloveniji je u zadnja 24 sata na koronavirus testirano 1032 ljudi, te potvrđeno 19 novih slučajeva zaraze, objavila je u četvrtak slovenska vlada. Dnevni broj utvrđenih novih zaraza jednak je kao i prethodni dan kada je bilo provedeno 1112 testova

U zadnjih sedam dana potvrđena su ukupno 134 nova slučaja, najviše u petak, kad ih je bilo 34. Najviše novih zaraza u zadnja 24 sata potvrđeno je u općini Hrastnik (6), a zatim u Ljubljani i Ajdovščini (po 2 slučaja). Po jedna nova zaraza potvrđena je u Dravogradu, Šentjurju, Kranju, Krškom, Radencima, Zagorju ob Savi, Brezovici, Cerkvenjaku i Ivančnoj Gorici.

Sedam je novozaraženih u dobnoj skupini od 25 do 34 godine, dvoje u skupini od 14 do 24, osam u dobi od 35 do 64 godine, a dvoje starijih od 65 godina. Još je 264 aktivna slučaja zaraze, prema podacima slovenskog ministarstva zdravstva.