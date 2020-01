Beroš otkrio koji će mu biti prvi ministarski potez

Nakon što je premijer Andrej Plenković potvrdio da će ga Hrvatskom saboru predložiti za novog ministra zdravstva, Vili Beroš izjavio je da će dati sve od sebe kako bi unaprijedio zdravstveni sustav i najavio da će odmah započeti razgovore sa strukovnim udrugama o problemu neplaćenih prekovremenih sati

"Nastavit ću raditi na inicijativama koje su u Ministarstvu zdravstva započete i nastojati mnoge unaprijediti", rekao je Beroš Hini odmah nakon što je Plenković objavio da će nakon konzultacija s Odborom za zdravstvo HDZ-a, užim vodstvom stranke i parlamentarnom većinom u srijedu Saboru predložiti Beroša za novog ministra zdravstva.

Razgovori o neplaćenim prekovremenim satima

"Znam da smo ograničeni financijskim poteškoćama i da je malo vremena do kraja mandata, no bez obzira na to pristupit ću ozbiljno svim problemima - rješavanju ljudskih potencijala u zdravstvu i lista čekanja, te uspostavi hitne helikopterske službe kako bi se zdravstveni sustav osuvremenio, a pacijenti dobili bolju uslugu koju zaslužuju", istaknuo je Beroš.