Što otkriva imovinska kartica Vilija Beroša? Tu su nekretnine, gliser, skupocjeni sat, ali i veliki dodatni prihodi. Doznajemo i odakle

Izgledni nasljednik Milana Kujundžića u fotelji ministra zdravstva je njegov dosadašnji pomoćnik Vili Beroš. S obzirom na to da je i do sada bio dužnosnik, Beroš je ranije predao imovinsku karticu. Ovaj neurokirurg postao je pomoćnik ministra zdravstva u siječnju 2018. godine, a do tada je bio pročelnik Zavoda za endokranijalnu neurokirurgiju Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice.