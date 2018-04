Bernardić objasnio zašto je prozvao stranke Amsterdamske koalicije

'Ja nisam nikoga napao, samo sam postavio pitanje i tražio jasan odgovor', poručio je u razgovoru za Globus šef SDP-a Davor Bernardić, komentirajući svoje prozivke IDS-a i GLAS-a koje su izazvale burne reakcije

Govoreći za Globus, Bernardić je kazao da mu nije bila nikakva namjera otvoriti front s IDS-om i ostalim strankama.

'Nema sukoba s IDS-om, ali ima propitivanja stavova. Pogotovo oko bitnih tema za građane i zadnje oko Istanbulske konvencije koja je dala priliku svima u Hrvatskoj da se svrstaju i razotkriju. Ovdje je samo pitanje - postoji li utjecaj Krešimira Macana, posebnog savjetnika premijera Andreja Plenkovića, na stavove Borisa Miletića. Macan je bio Miletićev PR-ovac kojeg je Plenković zadužio da priča da u Istanbulskoj konvenciji ne postoji 'rodno'. To nije točno. 'Rodno' postoji, i to u članku 3., i ne vidim zašto bi itko u Hrvatskoj, a pogotovo slobodnoj i liberalnoj Istri imao bilo što protiv drugih i drugačijih po rodnom, vjerskom ili nacionalnom opredjeljenju. Moj je zadatak da se u 21. stoljeću borim da Hrvatska dosegne civilizacijske standarde. To više nitko ne može osporiti. I od toga se nitko, pogotovo tko se predstavlja da ima liberalne svjetonazore, ne smije ograđivati. I to je sve. Nema dublje priče od toga', poručio je Bernardić.