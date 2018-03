Što SDP-ovci kažu na još jedan kiks šefa stranke? 'Naivno, loše tempirano, ali...'

Iako je šef SDP-a Davor Bernardić svojim izjavama u Istri uspio šokirati članice Amsterdamske koalicije, na koje se obrušio, njegove kritike potencijalnih partnera nisu iznenadile SDP-ovce. Već naviknuti na Bernardićeve greške, SDP-ovci s kojima smo razgovarali uvjereni su da ovaj ispad šefa stranke neće dugoročno naštetiti odnosima s IDS-om i GLAS-om

Iako se naši sugovornici slažu da bi se IDS-u moglo nešto prigovoriti, kritike zbog koalicije s HDZ-om neki smatraju dijelom promašenima. Bernardić, kaže nam jedan SDP-ovac, kaže kako se IDS nije ogradio od mogućnosti koalicije s HDZ-om, no glavni tajnik Giovanni Sponza to je eksplicitno rekao prije gotovo dva tjedna gostujući na televiziji N1. Osim toga, upozorava drugi, Bernardić izjave o koaliciji IDS-a i HDZ-a daje u Istri, a i sam SDP je u Umagu u neformalnoj koaliciji s HDZ-om.

'Ponovno pokazao naivnost'

Ipak, dobar dio naših sugovornika priznaje da Bernardić nije previše pogriješio u tome što je rekao. 'Nije tajna to da IDS prema SDP-u uvijek nastupa s figom u džepu i kad god mogu, podmetnu kajlu. No kao predsjednik stranke ne možeš ovako nešto govoriti kao što je to rekao Bernardić. Iako je rekao ono što se jako dobro zna, to se jednostavno ne govori javno. Doći će izbori, kada ćeš morati sastavljati liste s tim strankama. Bernardić je u ovom slučaju ponovno pokazao svoju naivnost', poručuje drugi član Predsjedništva.

'Pokušavamo graditi nešto s kolegama iz opozicije, a onda ih kritiziramo. To su ljudi s kojima moramo surađivati', upozorava drugi SDP-ovac iz vrha stranke.

No iako se svi slažu u tome da je Bernardić učinio krivi korak, sumnjaju da će to dugoročno naštetiti odnosima s Amsterdamskom koalicijom. 'Čim dođe vrijeme za sastavljanje lista, bilo za izbore za Europski parlament, bilo za Sabor, zaboravit će oni to', kaže jedan član Predsjedništva i poručuje neka se IDS i GLAS zapitaju zahvaljujući kome su u EP ušli Ivan Jakovčić i Jozo Radoš.