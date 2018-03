Amsterdamska koalicija oplela po Bernardiću: On je pravo čuđenje u svijetu

Predsjednik SDP-a Davora Bernardića izazvao je u srijedu salvu reakcija svojim izjavama u emisiji 'Bez cenzure' na radio Rovinj FM-u. Reagirale su stranke IDS, Pametno i GLAS koje su okupljene u neformalnu 'Amsterdamsku koaliciju'

Činjenica je da SDP-u u Istri pada rejting, ali za to im nije kriv IDS. Nadam se da će što prije riješiti svoje probleme i pozicionirati se kao prava oporba HDZ-u, poput IDS-a i GLAS-a.

Bernardić očigledno razumije da je Pametno prepoznato kao stranka modernih ideja, koja sve više raste, pa nas napada i gradi prostor za svoju kaoliciju s HDZ-om. Mi ćemo se i dalje jasno i bez rezerve zalagati za sekularnu državu, slobodu pojedinaca, prava manjina, prava žena na sve svoje izbore, tržišnu ekonomiju i sve ostale vrijednosti modernog društva. Njemu, SDP-u i HDZ-u unatoč', rekla je Puljak.

Iz stranke GLAS Bernardiću su poručili kako ih je iskreno nasmijao.

'Nakon kiselog zelja, Zagreba koji je lijep po kiši te satiranja protivnika satire, g. Bernardić jaše dalje. Tako je današnjom satiričnom izjavom u istoj kaci počeo kiseliti MOST, Živi zid, HDZ, GLAS, Pametno i IDS te iako mu to možda nije bila namjera na kraju nas je iskreno nasmijao. Što se tiče GLAS-a, podsjećamo da smo kao stranka nastali iz protesta protiv koalicije s HDZ- om pa nas je začudilo da to Bernardić ne zna.

Što se tiče same ratifikacije Istanbulske konvencije, želimo podsjetiti da su upravo GLAS i IDS pokrenuli interpelaciju zbog Istanbulske konvencije te prisilili Vladu da ratifikaciju stavi na dnevni red i bilo bi pravo čudo da g. Bernardić ne zna ni za to. Istovremeno nas je začudilo vrludanje samog g. Bernardića u izjavama oko ratifikacije Istanbulske konvencije zbog čega su se i pojedini saborski zastupnici SDP-a morali ograđivati od izjava vrha stranke. Pri tom do posljednjeg trenutka nitko nije znao hoće li SDP u konačnici dići ruku za ratifikaciju ili ne.

Ukratko Bernardić je pravo čuđenje u svijetu', piše u priopćenju GLAS-a