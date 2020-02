Bernardić: Plenković i Bandić su otac i majka političke korupcije u Hrvatskoj

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić rekao je u subotu da će njegova stranka nakon slijedećih parlamentarnih izbora formirati vladu koja će vratiti povjerenje u institucije, koja će počistiti "ovaj nered" i vladu koja će vratiti ono što je ljudima u Hrvatskoj itekako potrebno - nadu

On je u središnjici SDP-a, zajedno s predsjednikom zagrebačkog SDP-a Gordanom Marasom, uručio članske iskaznice za stotinjak novih članova u Zagrebu.

"Mi ćemo nakon slijedećih parlamentarnih izbora formirati vladu koja će vratiti povjerenje u institucije, vladu koja će počistiti ovaj nered i vladu koja će vratiti ono što je ljudima u Hrvatskoj danas itetako potrebno - nadu. Bit ćemo vlada promjena. Nećemo čekati i nećemo ne-donositi odluke, nećemo odgađati potrebne promjene kao što smo to mogli vidjeti u mandatu ove vlade. Sve potrebne promjene počet ćemo u prvih šest mjeseci jer ne želimo biti vlada popularna za jedno vrijeme već vlada pamćena za sva vremena", rekao je Bernardić.

"Andrej Plenković i Milan Bandić su otac i majka političke korupcije u Hrvatskoj. Stoga Hrvatska treba promjene i Zagreb treba promjene. Zagreb ne smije biti grad slučaj, jer Zagrepčani plaćaju najskuplje režije u Europi i gušimo se u smeću. To je grad lažnih obećanja i propalih projekata", rekao je Bernardić. Smatra da Zagreb treba postati lokomotiva razvoja države, a ne, kao što je sada, grad slučaj.

Bernardić drži da je kriza institucija jedan od velikih razloga iseljavanja iz Hrvatske. Zato im je, rekao je, ključni zadatak osigurati rast životnog standarda za sve građane (rast plaća, mirovina i sl.) te osiguravanje krova nad glavom kroz izgradnju stanova za najam a ne za kupnju jer 80 posto ljudi si ne može priuštiti kupiti stan.

Uz to, žele provesti borbu za socijalnu i društvenu pravednost koja uključuje beskompromisnu borbu protiv korupcije, reformu pravosuđa te reformu zdravstva i obrazovanja.

Maras: SDP će Zagreb vratiti Zagrepčanima

Predsjednik zagrebačkog SDP-a rekao je da žele promjeniti sustav koji sada vrijedi u Gradu Zagrebu. a s kojim Zagrepčani nisu zadovoljni.

Istaknuvši da će SDP predvoditi promjene u Zagrebu poručio je i da će Zagrepčanima vratiti Grad Zagreb.

"Ovo više neće biti grad kumova i prijatelja, ovo će biti grad svih njegovih stanovnika koji će moći napraviti grad sa upravom Grada Zagreba na onaj način na koji im to odgovara. Ovo ne može biti grad pojedinaca, ovo mora biti grad svih onih koji u njemu žive", rekao je Maras.

Predsjednica Savjeta GO SDP-a Davorka Moslavac Forjan predstavila je Nacrt prijedloga politika GO SDP-a Zagreb od 2020. do 2030. pod nazivom "Zagreb pametan grad" navevši kako se zalažu za grad koji će biti transparentan, uključiv, digitaliziran, grad kvalitetnog življenja te grad s više zelenih površina.