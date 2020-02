Božinović: 'Velike koalicije s SDP-om neće biti'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je za Večernji list da neće biti velike koalicije HDZ-a i SDP-a jer to ne bi bilo dobro za Hrvatsku

"Niti se o tome razmišlja niti za tim vidim potrebe niti je to nešto što bi bilo za HDZ, ali i za Hrvatsku dobro rješenje", kazao je Božinović u razgovoru za Večernji list objavljenom u subotu.

"Ako se u unutarstranačkoj kampanji bude koristio isti vokabular kojim se iz oporbenih redova kritizira HDZ i našu Vladu, to je nesporno voda na mlin našim političkim oponentima", ocjenio je Božinović.

Uvjeren je i da će se rejtinzi stranaka početi mijenjati nakon što Plenković bude ponovno izabran na čelo HDZ-a.

"Trenutak u kojem stranka prolazi kroz unutarnju utakmicu sigurno nije najbolji za imidž stranačkog jedinstva i kohezije, a to reflektiraju i ispitanici u anketama. Kad ta utakmica završi, siguran sam da će fokus i članstva i simpatizera biti takav da će davati apsolutnu podršku premijeru koji je već jednom pokazao kako se pobjeđuje na parlamentarnim izborima".

Komentirajući napade na hrvatsku policiju zbog postupanja prema migrantima Božinović je kazao da oni dolaze s političke ljevice. Kazao je da je s njima u posljednje vrijeme nekoliko puta vodio rasprave u Bruxellesu, ali i u Zagrebu te je "ukazao na nelogičnost njihovih zahtjeva te neosnovanost kritika na račun hrvatske policije".

"Bilo bi poštenije kad bi kazali što u biti hoće. Pogotovo oni među njima koji dolaze iz zemalja u koje bi ti migranti željeli doći. Ako je njihova politika da ih Hrvatska propusti prema njihovim zemljama, tu bismo se vrlo brzo dogovorili i Hrvatska bi mogla biti od velike pomoći jer migranti na hrvatskim granicama uzvikuju da hoće u Francusku, Italiju, Njemačku, Austriju, Švedsku... Iz suprotnog smjera ne čujem nikakve pozive dobrodošlice, a između Hrvatske i tih zemalja je žica koju su postavili naši susjedi Slovenci i Mađari. Epilog našeg propuštanja bilo bi stvaranje hot spota na teritoriju Hrvatske. Poručujem im da to odmah zaborave", kazao je Božinović.

"Ključ je, što sam vrlo jasno kazao zastupnicima Europskog parlamenta, da EU mora jasno reći što želi. Kad su u pitanju izbjeglice, međunarodno i nacionalno zakonodavstvo su jasni. No, danas govorimo o ekonomskim migrantima, ali ne o pojedincima koji traže individualnu sreću na Zapadu, već o velikom broju ljudi koji su u pokretu. Ako postoji potreba za radnom snagom, a činjenica je da je Europa u demografskom padu, onda i to treba pretvoriti u jasnu, urednu i transparentnu politiku tako da i oni koji ih žele primiti, a pogotovo oni koji žele krenuti prema Europi unaprijed znaju koji su to sve uvjeti koje moraju zadovoljiti i tako izbjeći današnje slike koje nisu slike Europe i svijeta 21. stoljeća", zaključio je Božinović.