Benčić i Dončić kritizirali HNB: Produžena ruka poslovnih banaka

HNB ne smije biti produžena ruka poslovnih banaka koje su u zadnje dvije i pol godine izvukle četiri milijarde eura iz Hrvatske u svoje središnjice u Austriji i Italiji, rekao je Hajdaš Dončić na konferenciji za novinare u sklopu zajedničke kampanje SDP-a i Možemo pod nazivom "Plenkovićeva inflacija".

Vlada nije učinila dovoljno kako bi ublažila inflatorni udar na građane, očito je da u Vladi ne znaju ili ne žele rješavati problem inflacije, ustvrdio je predsjednik SDP-a i poručio kako će se zato dvije stranke boriti za promjenu ekonomskog modela, kao i modela upravljanja Hrvatskom.

Pritom je optužio ministricu zdravstva Irenu Hrstić da "pije kavu sa svojim stranačkim kolegama, umjesto da razgovara s građanima i pokuša riješiti liste čekanja".

Zdravstvo i školstvo moraju biti javni i dostupni svim građanima jer nije isto ako netko živi u Puli ili Vukovaru. Drugačiji je to mentalitet i drugačiji su izazovi, istaknuo je Hajdaš Dončić.