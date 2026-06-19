UMJESTO INTERESA GRAĐAN

Benčić i Dončić kritizirali HNB: Produžena ruka poslovnih banaka

I.K./Hina

19.06.2026 u 14:13

Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić
Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
Bionic
Reading

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je u petak da SDP i Možemo žele promijeniti model upravljanja u Hrvatskoj i kritizirao HNB da je ne zanima interes građana već poslovnih banaka koje izvlače novac iz Hrvatske.

HNB ne smije biti produžena ruka poslovnih banaka koje su u zadnje dvije i pol godine izvukle četiri milijarde eura iz Hrvatske u svoje središnjice u Austriji i Italiji, rekao je Hajdaš Dončić na konferenciji za novinare u sklopu zajedničke kampanje SDP-a i Možemo pod nazivom "Plenkovićeva inflacija".

Vlada nije učinila dovoljno kako bi ublažila inflatorni udar na građane, očito je da u Vladi ne znaju ili ne žele rješavati problem inflacije, ustvrdio je predsjednik SDP-a i poručio kako će se zato dvije stranke boriti za promjenu ekonomskog modela, kao i modela upravljanja Hrvatskom.

Pritom je optužio ministricu zdravstva Irenu Hrstić da "pije kavu sa svojim stranačkim kolegama, umjesto da razgovara s građanima i pokuša riješiti liste čekanja".

Zdravstvo i školstvo moraju biti javni i dostupni svim građanima jer nije isto ako netko živi u Puli ili Vukovaru. Drugačiji je to mentalitet i drugačiji su izazovi, istaknuo je Hajdaš Dončić.

vezane vijesti

Nema sukoba između SDP-a i Možemo!

Također je odbacio tvrdnje o sukobima SDP-a i Možemo ustvrdivši kako je to uobičajeni narativ HDZ-a. Pokušavaju stvoriti dojam nesuglasica između SDP-a i Možemo, ali naša koalicija je čvrsta, poručio je.

"Sandra Benčić i ja već 20 dana putujemo po Hrvatskoj i dobro se zabavljamo čitajući napade HDZ-a i njima bliskih medija. Između naših stranaka postoji dugogodišnje političko povjerenje i nema ničega što bi moglo ugroziti suradnju", tvrdi Hajdaš Dončić.

Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić posebno se osvrnula na stanje u zdravstvenom sustavu i alarmantnu situaciju kada je riječ o mentalnom zdravlju djece i mladih.

"U Hrvatskoj danas imamo svega 50 dječjih psihijatara, dok istodobno svjedočimo ozbiljnom pogoršanju mentalnog zdravlja među djecom i mladima. To je požar koji gori pred našim očima, a sustav na njega ne odgovara dovoljno brzo i učinkovito", upozorila je Benčić.

Sandra Benčić i Siniša Hajdaš Dončić
Sandra Benčić i Siniša Hajdaš Dončić Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Dodala je kako su liste čekanja i dalje neprihvatljivo duge, a Vlada ne pokazuje interes za probleme građana, posebno kada je riječ o dostupnosti zdravstvene skrbi i rastućim troškovima života. 

"Plenkovićev ekonomski i politički model bira ista pobjednike i stvara iste gubitnike. Kapital, banke i trgovački lanci uvijek su pobjednici, a oni koji žive od rada i umirovljenici su gubitnici", kaže Benčić.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sintetski opiodi

sintetski opiodi

Alarmantni podaci za Europu: Svaki tjedan pojavi se neka nova droga
JEDNOGLASNA ODLUKA

JEDNOGLASNA ODLUKA

Radinu i službeno mandat stavljen u mirovanje: Odlazi i jedan Mostovac
KRITIČNI TRENUTAK

KRITIČNI TRENUTAK

VIDEO Crno nebo nad Moskvom: Ukrajinci stežu obruč, Putin je pred nerješivim problemom

najpopularnije

Još vijesti