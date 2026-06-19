Ružić otkrio uvjet: Ovako se korisnicima inkluzivnog dodatak može otpisati dug

Uputa uređuje postupanje u slučajevima kada se korisniku utvrdi veći ili manji iznos inkluzivnog dodatka od prethodno priznatog prava. Iako je povrat neosnovano primljenih sredstava propisan Zakonom o socijalnoj skrbi i Zakonom o inkluzivnom dodatku, cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju sredstva državi.

"Ne želimo da itko tijekom ozdravljenja brine hoće li biti u situaciji vraćati sredstva. Želimo da svaka osoba može planirati svoje financije i imati punu sigurnost", poručio je Ružić na sjednici Povjerenstva Vlade za osobe s invaliditetom.

Prema novim pravilima, novi iznos inkluzivnog dodatka isplaćivat će se od prvog dana mjeseca u kojem je doneseno novo rješenje, dok će za prethodni mjesec korisnik zadržati ranije priznato pravo. Korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan postojeći dug, a Hrvatski zavod za socijalni rad vratit će im do sada uplaćeni novac.