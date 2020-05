Predsjednik HSS-a Krešo Beljak izazvao je pravu buru na političkoj sceni kada je za Večernji list izjavio da je SDP nudio koaliciju Mostu. Beljak je to u ponedjeljak popodne opovrgnuo na svom Twitter profilu. No, Večernji list potom je objavio audio snimku razgovora svog novinara Denisa Romca i Beljaka iz kojeg je očito da je Beljak to doista izjavio

Među prvima je na Beljakovu izjavu reagirao predsjednik SDP-a Davor Bernardić. On je, naime, na svojoj službenoj Facebook stranici objavio fotografiju naslovnice Večernjeg lista i velikim slovima napisao 'LAŽ'.

Uskoro se o koalicijskim pregovorima o kojima je u intervjuu za Večernji pričao Beljak, oglasio i Mostovac Nikola Grmoja. Kazao je kako je sve laž i da Beljakove izjave vidi kao nastavak specijalnog rata koji se vodi protiv Mosta. "Ako je Krešo Beljak tako nešto rekao, onda laže i to radi po nalogu šefa HDZ-a Andreja Plenkovića kojemu je HSS već dao svojedobno svojih pet potpisa kad je trebalo. Beljak sada takvim istupima ruši i svoju novu koaliciju u koju je ušao. Most nikada ne bi išao na izbore ni sa SDP-om ni s HDZ-om i to svi znaju", kazao je Grmoja.

Beljak se pokušao izvući te je oko 15 sati u ponedjeljak na svom Twitter profilu napisao: Koalicija RESTART nikad nije vodila pregovore s MOST-om, niti sam izjavio da sam im, po prethodnom dogovoru s pred. SDP-a, nudio suradnju. Razne konstrukcije na tu temu neću dalje komentirati, jer se očito radi o skretanju pozornosti s mnogo većih problema koje Hrvatska ima.

Večernji list, kako bi dokazao kako je Beljak to uistinu rekao njihovom novinaru Romcu, objavio audio snimku razgovora koju možete poslušati na njihovim stranicama. Ovo je transkript: Krešo Beljak: Gledajte, da i nije ovakva situacija oko korone opet bi to bila nužnost po meni. Ponavljam, po meni. Mislim, znam da isto razmišlja gospodin Bernardić i to upravo zbog izbornog zakona koji je isto tako, po meni, izašao iz okvira ustavnosti. Odnosno one izborne jedinice u kojima postoji sada već prevelika razlika, plus minus, odnosno preveliko oduzimanje glasova... To je prva stvar koja je sigurno neregularna, dakle sigurno je da je u nekim izbornim jedinicama potrebno puno manje glasova da bi se dobio mandat.