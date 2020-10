Beljak: Priča da me je Glavni odbor izbacio iz stranke je 'naučna fantastika'

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u petak je znanstvenim fantastikom nazvao priče da je Glavni odbor njega izbacio iz stranke, jer je to, kako je rekao, nemoguće

"Ono što može Glavni odbor je sazvati izvanrednu Izbornu skupštinu na kojoj se bira novo vodstvo, dvotrećinskom većinom. To se naravno nije dogodilo jer nemaju niti običnu, a kamoli dvotrećinsku većinu", rekao je Beljak.

"Priča da je Glavni odbor mene izbacio iz stranke, to je doista 'naučna fantastika', ne samo da nema veze s istinom nego je i nemoguće. Teoretski kad bi i svi članovi Glavnog odbora bili protiv mene i u tom slučaju me ne bi mogao nitko izbaciti iz stranke, ocijenio je Beljak na konferenciji za novinare prije sjednice Predsjedništva HSS-a. Kako je istaknuo, ta mogućnost ne postoji.

Dodao je da će svaka žalba to prolongirati i odgoditi. Podsjetio je da je ista skupina to radila i prošli i pretprošli put. "To se radi, ali nema nikakve dvojbe, nisam ja tu sam, većina stranke jako dobro zna što hoće i u kojem smjeru hoće da HSS ide dalje".



"To što manjina ne priznaje volju većine, to je njihov problem deficita demokratskih normi i ponašanja i nije prvi put", poručio je Beljak.

Rekao je da su konferenciju za novinare sazvali kako ne bi morali pisati demantije "na nemoguće vijesti koje su proteklih dana plasirane u medijski prostor".

"HSS ide dalje, HSS je stabilan", rekao je Beljak i dodao da problema ima. Pozvao je članstvo da se bavi onime što je cilj svake političke stranke, a to su izbori.

"U ovom slučaju lokalni izbori gdje je HSS uvijek bio treća, ako ne i druga stranka u Hrvatskoj, gdje želimo sačuvati taj status i sukladno tome svi članovi, svi oni koji imaju ambiciju se kandidirati bez obzira na njhova negodovanja su dobrodošli", poručio je Beljak. Istaknuo je da su "neke stvari prevršile mjeru", ali da sankcija zasad neće biti, ali isto tako nije isključeno da će on osobno ili Predsjedništvo neke očito "ne HSS-ovske poteze unutar stranke dovijeka trpiti".

Rekao je da je priprema za lokalne izbore glavna tema današnje sjednice Predsjedništva i rada stranke ubuduće. Poručio je da se žele prije svega posvetiti mladim, novim, ambicioznim ljudima kakvih u HSS-u ima. Najavio je da će dati priliku svim organizacijama HSS-a na terenu da istaknu svoje kandidate te da rezultat neće izostati. Rekao je da ne mogu ići samostalno na parlamentarne izbore ako neće imati bazu.

Podsjetio je da je 2017. od 450 općinskih i gradskih organizacija HSS-a, bilo samo 88 kandidata, a svi ostali su organizacije koje su ili podržale nekog drugog ili bile u nekim drugim kombijacijama. Poručio je da je to neshvatljivo i da će te stvari sigurno mijenjati.

Na pitanje mogu li barem u jednoj županiji imati župana, Beljak je odgovorio da se ne bave time da se ide na pobijedu nego da se ide na kandidiranje, a ako se ne kandidirate ne možete pobijediti.

Rekao je i da neki župani, koji su danas nezavisni, to postali iz redova HSS-a te da to nije njihova zasluga nego zasluga stranke kojoj su pripadali.

Beljak je napomenuo i kako je HSS podstanar u vlastitoj zgradi i plaća najamninu državi te da je HSS-ova kuća u Londonu prodana za oko 12 milijuna kuna "koje su isparile, kojih nema, nema nikakve dokumentacije, nema ničega".

Ustvrdio je da su pojedinci koji proteklih godina istupaju protiv aktualnog vodstva tada bili u Predsjedništvu stranke, a i u vlasti.