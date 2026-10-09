Belišćani na nogama: 'Ako Županija ima saznanja o otpadu, građani to moraju odmah znati'

Naime, kako piše Jutarnji list , početkom rujna 2026. Županija je primila rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u kojem stoji da su još 25. prosinca 2025. godine utvrdili da materijal koji nastaje u Livitu obradom otpadnog mulja i otpadnog pepela, ima opasna svojstva. U rješenju se navodi kako zbog toga više ne može biti tretirano kao građevinski materijal.

Tada je naime Osječko-baranjska županija ukinula tvrtki Livit, bivšeg ministra Ivana Vrdoljaka , dozvolu za gospodarenje otpadom nakon što je Državni inspektorat iznio sumnje u kršenje odredbi dozvole.

Zanimljivo je da je prvu prijavu podnijela inspekcija za zaštitu okoliša još u kolovozu 2025. zbog nesukladnosti vezan uz pepeo koji je uvezen iz BiH i koji se miješao s otpadnim muljem. Zbog toga su smatrali da dobiveni materijal nakon prerade više nije građevinski materijal, već otpad.

Livit je u međuvremenu pokrenuo novi upravni spor, koji je još uvijek u tijeku. Međutim, Jutarnji list doznaje kako je Državni inspektora još od kolovoza, a Ministarstvo od prosinca 2025. raspolažu informacijom da materijali na zemljištu pogona Livita sadrže opasna svojstva. U međuvremenu je protiv Livita podnesena i kaznena prijava, a istraga je u tijeku.

Zašto je opasni materijal i dalje tamo?

No, građane Belišća zanima ima li u tom materijalu opasnih svojstava, koja su to svojstva i zašto je taj materijal uopće tamo ako je opasan.

Pogotovo jer se materijal u Livitu i dalje prerađuje. Postavlja se pitanje je li problem s pepelom kojeg je inspekcija utvrdila u kolovozu 2025. bio samo administrativne prirode i je li to sad kad je Livit promijenio dobavljača, riješeno. Ali i dalje postoji rješenje koje navodi da materijal koji se nalazi na području tvrtke Livit ima opasna svojstva.

Jutarnji ističe kako je gradonačelnica Belišća, Ivana Jerbić, prozvala županiju i županicu Natašu Tramišak za nesuradnju i postavila pitanje skriva li Županija nešto od Belišćana.

'Ako Županija ima saznanja o otpadu koji treba sanirati, građani to moraju odmah znati', rekla je Jerbić.

S druge strane županica Tramišak ističe kako se pogon Livita nalazi na lokaciji koju im je u najam dala gradska komunalna tvrtka Kombel. Ističe da su nekoliko puta apelirali na grad Belišće da raskine ugovor o poslovnoj suradnji s Livitom, pogotovo nakon što utvrđeno da Livit odlaže otpad koji se ondje ne bi smio nalaziti.

'To je otpad koji ima opasna svojstva. To je svojim rješenjem, očito, potvrdilo Ministarstvo. Međutim, to još nije pravomoćno rješenje kojim bi se zabranilo daljnje odlaganje tog otpada na toj lokaciji', pojasnila je za Jutarnji list županica te dodala da ne može govoriti ni o čijoj odgovornosti. 'Mi smo kao Županija sa svoje strane učinili što smo mogli i trebali, a za ostalo morate pitati DIRH, DORH, USKOK..., jer smo i mi iz medija doznali za kaznenu prijavu'.

Na pitanje bi li se mogao dogoditi neki novi slučaj, poput onoga u Gospiću, Tramišak je rekla da 'ovoj temi treba pristupiti ozbiljno jer ona nije nimalo neozbiljna'.