Ubojstvo se dogodilo u subotu oko 23.50 sati, a dvojica muškaraca poznavala su se dulje vrijeme te su u Hrvatskoj radila kao dostavljači za istu tvrtku , piše Jutarnji list.

Nakon radnog dana navodno su zajedno pripremali večeru i pili alkohol. U jednom trenutku među njima je izbila svađa, a iako točan povod nije poznat, navodno je 38-godišnjak mlađem sunarodnjaku i ranije prigovarao zbog konzumiranja alkohola.

Verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički obračun, tijekom kojeg je, prema sumnjama istražitelja, 27-godišnjak kuhinjskim nožem ubo 38-godišnjaka u prsa. Muškarac je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

Osumnjičenom izmjereno 1,25 promila alkohola

Nakon napada 27-godišnjak je navodno sam nazvao policiju i hitnu pomoć. Policija mu je nakon uhićenja izmjerila 1,25 promila alkohola u krvi. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja u nedjelju je kazneno prijavljen zbog ubojstva. Na ispitivanju pred Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu osumnjičeni se branio šutnjom.

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda potom mu je, na prijedlog tužiteljstva, odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Potonje mu je određeno upravo zbog Nepalčeve sklonosti alkoholu.