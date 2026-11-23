Ovisno o visini mirovine , najniža božićnica u Osijeku iznosit će 50 eura, a najviša 120.

"Radi se sveukupno, po podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje , o 2836 umirovljenika čija mirovina ne prelazi više od 600 eura ", izjavio je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček u Dnevniku Nove TV.

"Ove godine smo proširili krug korisnika kako bismo obuhvatili što veći broj umirovljenika i prema nekoj procjeni Zavoda za mirovinsko osiguranje očekujemo broj od 12.000 umirovljenika", kazala je pročelnica UO za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Romana Kovačević.

Gradovi na istoku Hrvatske dijelit će božićnice od 40 do 120 eura; u središnjoj Hrvatskoj kretat će se između 40 i 100. Izdašnija Dalmacija isplaćivat će od 50 do 150 eura; još se čeka Dubrovnik, koji je lani davao do 300. Od 50 do 150 eura dobit će i umirovljenici u Rijeci i Istri, rekorder je Umag sa 600 eura.

Ugroženim skupinama Osijek je pripremio 60 eura.

"Znači, korisnici naknada za troškove stanovanja, korisnici prava na pomoć u pučkoj kuhinji i beskućnici kojima je priznat smještaj u Caritasovu centru za prihvat beskućnika", kazala je pročelnica Kovačević.

Isti iznos, po određenim kriterijima, dobit će i djeca s inkluzivnim dodatkom, a prvi put na takvu pomoć mogu računati i odrasli.