Koordinatorica platforme Možemo! Sandra Benčić upozorila je da bi najavljeni odlasci radiologa iz KBC-a Sestre milosrdnice mogli ugroziti zdravstvenu skrb te dovela u pitanje mogućnost da Dijana Zadravec vodi zavod bez podrške većine zaposlenika. Govorila je i o tragediji u psihijatrijskoj bolnici Jankomir, odgovornosti Grada Zagreba, izboru ustavnih sudaca te mogućem poskupljenju komunalnih usluga u glavnom gradu

Gostujući u HRT-ovoj emisiji Oporbeni zarez, Benčić je poručila da tragedija u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan mora potaknuti promjene u psihijatrijskoj skrbi diljem Hrvatske. Naglasila je da je potrebno bolje zaštititi prava pacijenata, preispitati primjenu mjera fizičkog sputavanja i osigurati suradnju nadležnih institucija.

O tragediji u Jankomiru: 'To se više nikada ne smije ponoviti' Komentirajući nalaz Zdravstvene inspekcije u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, Benčić je utvrđene nepravilnosti nazvala nedopustivima. 'To su stvari koje su nedopustive i koje se nikada više ne smiju ni u jednoj bolnici u Hrvatskoj ponoviti', poručila je. Istaknula je da Hrvatska, prema njezinu mišljenju, još nije u potpunosti primijenila standarde zaštite od mučenja, zlostavljanja te nehumanog i ponižavajućeg postupanja. Upozorila na svjedočanstva o prekomjernoj primjeni fizičkog sputavanja psihijatrijskih pacijenata. 'Vrlo često se prekomjerno upotrebljava, primjerice, vezanje pacijenta, da ono traje duže nego što je to propisano i ono koliko bi bilo apsolutno nužno, da se to ne koristi kao zadnja mjera, nego vrlo često se koristi kao pomoćna', rekla je Benčić. Smatra da bi tragedija trebala biti poticaj za izmjene zakona i pravilnika, ali i za bolju edukaciju zdravstvenih djelatnika. Podsjetila je da pučka pravobraniteljica godinama upozorava na probleme u sustavu.

Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL







+23 Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

Benčić o odgovornosti Grada Zagreba Na pitanje o odgovornosti Grada Zagreba, koji je osnivač bolnice, Benčić je ustvrdila da gradske vlasti nemaju zakonske ovlasti nadzirati medicinske postupke i terapije. 'Da je to njihova domena i da su to mogli znati, tada bi reagirali svakako prije. Ono što je činjenica, moramo to ponoviti, bez ikakve namjere da se prebacuje išta, nego jednostavno činjenično je zakonom određeno tako da se osnivač, pa i Upravno vijeće, ne može ni na koji način upletati, pa niti dobivati informacije oko medicinskih postupaka i terapija', rekla je. Komentirajući činjenicu da gradonačelnik Tomislav Tomašević nije posjetio bolnicu zajedno s ministricom zdravstva Irenom Hrstić, navela je da je na sastanku sudjelovala gradska pročelnica za zdravstvo Lora Vidović, koja je ustanovu i ranije obilazila. Ostavke ravnateljice i članova Upravnog vijeća koje je imenovao Grad ocijenila je važnima za vraćanje povjerenja u bolnicu. 'To se tako radi da bi se omogućio novi početak i da bi se moglo vraćati povjerenje. Tada sam rekla i reći ću opet, mislim da su takvi postupci, dakle, da smo ih trebali vidjeti i u nekim drugim situacijama, na nekim drugim razinama', izjavila je.

VIDEO Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj /Pixsell

O Zadravec: 'Kako ćete biti šef ako vas ne prihvaćaju?' Benčić se osvrnula i na imenovanje Dijane Zadravec na čelo Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice te upozorila da bi odlasci liječnika mogli ugroziti rad bolnice. 'Bolnice postoje zbog pacijenata. One ne postoje ni zbog Vlade, ni zbog gradova, niti zbog političkih stranaka, niti zbog samih liječnika, koji su tamo, naravno, ključni. Postoje zbog pacijenata, zbog naših građana', naglasila je. Na pitanje treba li Zadravec odustati od imenovanja ili bi natječaj trebalo poništiti, nije podržala nijedno rješenje. No dovela je u pitanje mogućnost upravljanja zavodom bez podrške većine zaposlenika. 'Pa jel' bi vi inzistirali da dođete na mjesto gdje vas više od dvije trećine zaposlenika ne želi da im budete šef? Kako ćete biti šef ako vas ne priznaju, ako vas ne prihvate? Dakle, jednostavno se ne da upravljati', rekla je Benčić. Dodala je da odluku o eventualnom poništenju natječaja treba donijeti Upravno vijeće, vodeći računa o tome da pacijenti imaju pravodobnu i odgovarajuću zdravstvenu skrb.

Dijana Zadravec Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL







+4 Dijana Zadravec Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL