U Europskom parlamentu u ponedjeljak je održana rasprava o rezoluciji povodom 35. obljetnice pada i razaranja Vukovara, tijekom koje su hrvatski eurozastupnici zatražili utvrđivanje sudbine nestalih, otvaranje ratnih arhiva i suočavanje Srbije s odgovornošću za ratne zločine. Rasprava je održana u jeku polemike koju je prijedlog rezolucije izazvao u Srbiji. Pobjednička Studentska lista usprotivila se dokumentu tvrdeći da zanemaruje srpske žrtve, a kritizirao ga je i Milorad Dodik
U raspravi u Strasbourgu sudjelovali su Karlo Ressler, Tonino Picula, Stephen Nikola Bartulica i Gordan Bosanac, koji su u ime svojih političkih skupina sudjelovali i u pripremi rezolucije. Govorio je i austrijski eurozastupnik Helmut Brandstätter.
Svi su istaknuli važnost očuvanja sjećanja na Vukovar, kažnjavanja odgovornih za ratne zločine i pronalaska nestalih osoba. No svojim su govorima naglasili različite aspekte odnosa prema Srbiji, prošlosti i pomirenju.
Što zapravo piše u rezoluciji?
Prijedlog rezolucije o 35. obljetnici pada i razaranja Vukovara odnosi se prije svega na događaje iz 1991. godine, kada su JNA i srpske paravojne postrojbe nakon gotovo tromjesečne opsade zauzele grad. Spominju se zločini počinjeni na Ovčari, u Veleprometu i logorima u Srbiji te stradanja u Škabrnji.
Jedan od ključnih dijelova dokumenta posvećen je nestalim osobama. Iz Domovinskog rata ostalo je 1725 neriješenih slučajeva, od čega se za 1341 osobu još ne zna sudbina, dok je za 384 osobe smrt potvrđena, ali njihova mjesta pokopa nisu pronađena.
Dokument poziva na suradnju u pronalasku nestalih bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Od Srbije se traži otvaranje relevantnih ratnih arhiva, dostavljanje informacija o pojedinačnim i masovnim grobnicama te procesuiranje odgovornih za ratne zločine. Osuđuju se i poricanje te veličanje ratnih zločina i počinitelja.
U okviru postupka Europskog parlamenta podnesena su dva prijedloga rezolucije, a zastupnici bi o njima trebali odlučivati u četvrtak 26. studenoga. Ako rezolucija bude usvojena, predstavljat će politički stav Europskog parlamenta, ali neće biti pravno obvezujuća.
Picula: Zločini na Ovčari i Veleprometu nisu stvar tumačenja
Eurozastupnik SDP-a Tonino Picula poručio je da su agresija na Vukovar i zločini počinjeni nakon pada grada povijesno i sudski utvrđene činjenice, a ne pitanje različitih interpretacija. 'Vukovar je bio žrtva agresije. Zločini na Ovčari, Veleprometu i u logorima u Srbiji nisu stvar tumačenja, to su utvrđene činjenice i primjeri Miloševićeve politike koja je htjela zlo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu', rekao je Picula.
Naglasio je da cilj rezolucije nije ponovno otvaranje podjela, nego suočavanje s posljedicama rata i rješavanje pitanja koja su ostala otvorena više od tri desetljeća. 'Više od 1700 obitelji još uvijek ne zna sudbinu svojih najmilijih ni gdje su pokopani. Od Srbije očekujemo da konačno otvori ratne arhive i dostavi podatke o nestalima', poručio je.
Bartulica traži i razgovore o ratnoj odšteti
Stephen Nikola Bartulica iz stranke DOMiNO upozorio je da sama rezolucija neće biti dovoljna ako je ne budu pratili konkretniji potezi Europske unije i hrvatske Vlade prema Srbiji. Osvrnuo se i na reakcije iz Srbije. Kaže da one pokazuju kako ondje još nije došlo do promjene politike prema ratnoj prošlosti.
'Rezolucijom odajemo počast gradu heroju Vukovaru, ali u njoj se ne spominje ratna odšteta, koja je, kao i u slučaju Ukrajine, sasvim opravdan zahtjev prema Srbiji. Reakcije nove vlasti u Srbiji pokazuju da se politika nije promijenila. Srbija i dalje ne prihvaća odgovornost za žrtve, razaranja i zločine u Domovinskom ratu. Podsjećam da je tijekom opsade Vukovara na grad svakodnevno padalo više od 10.000 granata. Srbija mora surađivati u pronalasku nestalih, prihvatiti odgovornost za rat i razaranja te započeti razgovore o ratnoj odšteti.
Bez odlučnijeg djelovanja Europske unije i hrvatske Vlade ova će rezolucija ostati mrtvo slovo na papiru. Ne smijemo zaboraviti ni Katu Šoljić, vukovarsku majku hrabrost, koja je za Hrvatsku izgubila četvoricu sinova: Niku, Ivu, Miju i Matu. Zbog nje i svih hrvatskih majki nikada ne smijemo zaboraviti cijenu naše slobode. Hrvatska je i ove godine pokazala da nikada neće zaboraviti žrtvu Vukovara i Škabrnje. Ovom rezolucijom Vukovar postaje i europski simbol žrtve i slobode, a rješavanje otvorenih pitanja obveza Srbije na putu prema članstvu u EU. Bez suradnje, prihvaćanja odgovornosti i rješavanja otvorenih pitanja nema punopravnog članstva Srbije u Europskoj uniji', poručio je Bartulica.
Ressler poslao poruku budućoj vlasti u Srbiji
HDZ-ov eurozastupnik Karlo Ressler, jedan od pokretača inicijative za donošenje rezolucije, podsjetio je na 87 dana opsade Vukovara, napore liječnika i branitelja te zločine počinjene nakon pada grada. Naglasio je da Europa mora čuvati sjećanje na žrtve te da mir i sloboda ne smiju biti shvaćeni kao nešto što se podrazumijeva.
'Obitelji nestalih imaju pravo doznati sudbinu svojih najmilijih, a veličanje ratnih zločinaca ne može biti spojivo s Europom na civilizacijskoj razini', poručio je Ressler, prenosi Jutarnji list.
U ranijoj objavi na društvenoj mreži X osvrnuo se i na političke promjene u Srbiji, gdje je Studentska lista pobijedila na parlamentarnim izborima u listopadu. 'Nadolazeća vlast će samostalno odlučiti - ili će istinski odbaciti Miloševićevo nasljeđe i krenuti k Europi, ili će ući u isti labirint, isto klupko mitomanije i otrovne propagande - ono što desetljećima Srbiju drži okovanom', napisao je Ressler.
Bosanac citirao Freda Matića: 'U rat sam išao zbog budućnosti'
Eurozastupnik Možemo Gordan Bosanac govor je započeo riječima pokojnog eurozastupnika i vukovarskog branitelja Predraga Freda Matića. 'Ja sam u rat išao zbog budućnosti, a ne zbog prošlosti. Žrtva onih koji su poginuli za Vukovar je da mladi ljudi imaju perspektivu i budućnost.'
Bosanac je podsjetio da je Matić sudjelovao u obrani Vukovara, preživio zatočeništvo u logoru te se nakon rata nastavio zalagati za slobodu. Istaknuo je da sjećanje na Vukovar i Škabrnju mora biti povezano s odgovornošću za ratne zločine i izgradnjom društva u kojem različitosti neće biti povod za nove sukobe.
'Naša je dužnost graditi društvo u kojem se sve ratne zločine istražuje i nedvosmisleno osuđuje, u kojem obitelji svakog nestalog dobivaju odgovore, i u kojem različitosti nisu povod za ratove, nego za dijalog', poručio je. Naglasio je da društvo mora biti 'čuvar sjećanja, ali ne i talac prošlosti' te ocijenio da rezolucija o Vukovaru dolazi 35 godina prekasno.
Postavio je i pitanje je li se 1991. moglo odlučnije stati uz protivnike rata, spomenuvši ubijenog mirotvorca Josipa Reihla Kira i Vladimira Živkovića, koji je odbio sudjelovati u napadu na Vukovar. Bosanac je ratna stradanja u Hrvatskoj povezao i s današnjim ratovima u Ukrajini i Gazi, pozvavši na pravodobno djelovanje kako bi se spriječilo ponavljanje zločina.
Austrijski eurozastupnik Helmut Brandstätter također je pozvao na pomirenje u regiji, istaknuvši da je za njega nužno utvrditi istinu o prošlosti i kazniti odgovorne za zločine.
Studenti u Srbiji protiv rezolucije: Spominju Bljesak i Oluju
Rasprava u Europskom parlamentu uslijedila je nakon što su studenti u blokadi u Srbiji, okupljeni oko pobjedničke Studentske liste, javno odbacili prijedlog rezolucije. U priopćenju objavljenom na stranici 'Studenti pobeđuju' ustvrdili su da dokument ne pridonosi objektivnom sagledavanju ratnih događaja ni pomirenju među narodima bivše Jugoslavije.
Njihova glavna zamjerka odnosi se na izostanak stradanja srpskih civila u Hrvatskoj, pri čemu spominju vojno-redarstvene operacije Bljesak i Oluja. 'U prijedlogu rezolucije gotovo su u potpunosti zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj, uključujući ubojstva, progone, uništavanje imovine i masovno izbjeglištvo', naveli su studenti.
Odbacuju i, kako tvrde, pojednostavljeno prikazivanje odgovornosti za ratove devedesetih te naglašavaju da odgovornost za zločine mora biti individualna, a ne pripisana cijelom narodu. Istaknuli su da Srbija mora surađivati u rasvjetljavanju sudbine nestalih i utvrđivanju odgovornosti za počinjene zločine, ali smatraju da se isti kriteriji moraju primjenjivati na sve žrtve.
Studentska lista je pobijedila na parlamentarnim izborima u Srbiji u listopadu, a njegovi zastupnici sudjeluju u procesu formiranja nove vlasti. Njihovi stavovi o ratnoj prošlosti, odnosima sa susjedima i europskim integracijama zato dobivaju dodatnu političku težinu.
Dodik optužio Bruxelles za produbljivanje podjela
Prijedlog rezolucije kritizirao je i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Na društvenoj mreži X ustvrdio je da Europski parlament govori o pomirenju, a zapravo produbljuje podjele.
Smatra da je prijedlog sastavljen prema zahtjevima hrvatskih eurozastupnika i da gotovo potpuno zanemaruje ubojstva, progone, uništavanje imovine i izbjeglištvo srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj.
Dodik je rezoluciju opisao kao politički pritisak te optužio europske institucije za selektivan odnos prema ratnim žrtvama. Poručio je da se pomirenje ne može graditi na jednostranom tumačenju prošlosti i da srpski narod ima pravo na dostojanstveno sjećanje na svoje žrtve.