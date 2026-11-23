U Europskom parlamentu u ponedjeljak je održana rasprava o rezoluciji povodom 35. obljetnice pada i razaranja Vukovara, tijekom koje su hrvatski eurozastupnici zatražili utvrđivanje sudbine nestalih, otvaranje ratnih arhiva i suočavanje Srbije s odgovornošću za ratne zločine. Rasprava je održana u jeku polemike koju je prijedlog rezolucije izazvao u Srbiji. Pobjednička Studentska lista usprotivila se dokumentu tvrdeći da zanemaruje srpske žrtve, a kritizirao ga je i Milorad Dodik

U raspravi u Strasbourgu sudjelovali su Karlo Ressler, Tonino Picula, Stephen Nikola Bartulica i Gordan Bosanac, koji su u ime svojih političkih skupina sudjelovali i u pripremi rezolucije. Govorio je i austrijski eurozastupnik Helmut Brandstätter. Svi su istaknuli važnost očuvanja sjećanja na Vukovar, kažnjavanja odgovornih za ratne zločine i pronalaska nestalih osoba. No svojim su govorima naglasili različite aspekte odnosa prema Srbiji, prošlosti i pomirenju.

Što zapravo piše u rezoluciji? Prijedlog rezolucije o 35. obljetnici pada i razaranja Vukovara odnosi se prije svega na događaje iz 1991. godine, kada su JNA i srpske paravojne postrojbe nakon gotovo tromjesečne opsade zauzele grad. Spominju se zločini počinjeni na Ovčari, u Veleprometu i logorima u Srbiji te stradanja u Škabrnji. Jedan od ključnih dijelova dokumenta posvećen je nestalim osobama. Iz Domovinskog rata ostalo je 1725 neriješenih slučajeva, od čega se za 1341 osobu još ne zna sudbina, dok je za 384 osobe smrt potvrđena, ali njihova mjesta pokopa nisu pronađena. Dokument poziva na suradnju u pronalasku nestalih bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Od Srbije se traži otvaranje relevantnih ratnih arhiva, dostavljanje informacija o pojedinačnim i masovnim grobnicama te procesuiranje odgovornih za ratne zločine. Osuđuju se i poricanje te veličanje ratnih zločina i počinitelja. U okviru postupka Europskog parlamenta podnesena su dva prijedloga rezolucije, a zastupnici bi o njima trebali odlučivati u četvrtak 26. studenoga. Ako rezolucija bude usvojena, predstavljat će politički stav Europskog parlamenta, ali neće biti pravno obvezujuća. Picula: Zločini na Ovčari i Veleprometu nisu stvar tumačenja Eurozastupnik SDP-a Tonino Picula poručio je da su agresija na Vukovar i zločini počinjeni nakon pada grada povijesno i sudski utvrđene činjenice, a ne pitanje različitih interpretacija. 'Vukovar je bio žrtva agresije. Zločini na Ovčari, Veleprometu i u logorima u Srbiji nisu stvar tumačenja, to su utvrđene činjenice i primjeri Miloševićeve politike koja je htjela zlo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu', rekao je Picula. Naglasio je da cilj rezolucije nije ponovno otvaranje podjela, nego suočavanje s posljedicama rata i rješavanje pitanja koja su ostala otvorena više od tri desetljeća. 'Više od 1700 obitelji još uvijek ne zna sudbinu svojih najmilijih ni gdje su pokopani. Od Srbije očekujemo da konačno otvori ratne arhive i dostavi podatke o nestalima', poručio je.

Vukovar je bio žrtva agresije Miloševičevog režima koju su i međunarodni sudovi nedvojbeno utvrdili. O razaranju Vukovara govori rezolucija o kojoj smo večeras raspravljali u Europskom parlamentu. Ona nije prilog produbljivanju starih podjela, nego doprinos utvrđivanju istine i zatvaranju ratnih rana koje su još uvijek otvorene. Više od 1700 obitelji i dalje čeka odgovore o sudbini svojih najmilijih. Od Srbije očekujemo otvaranje ratnih arhiva i konkretne informacije o nestalima. Suočavanje s prošlošću dio je europskog puta, a sjećanje na Vukovar mora ostati utemeljeno na istini i poštovanju prema svim žrtvama. Mir u Europi, nažalost, nije nešto što se podrazumijeva – na to nas opominje i rat protiv Ukrajine. — Tonino Picula (@TPicula) November 23, 2026

Bartulica traži i razgovore o ratnoj odšteti Stephen Nikola Bartulica iz stranke DOMiNO upozorio je da sama rezolucija neće biti dovoljna ako je ne budu pratili konkretniji potezi Europske unije i hrvatske Vlade prema Srbiji. Osvrnuo se i na reakcije iz Srbije. Kaže da one pokazuju kako ondje još nije došlo do promjene politike prema ratnoj prošlosti. 'Rezolucijom odajemo počast gradu heroju Vukovaru, ali u njoj se ne spominje ratna odšteta, koja je, kao i u slučaju Ukrajine, sasvim opravdan zahtjev prema Srbiji. Reakcije nove vlasti u Srbiji pokazuju da se politika nije promijenila. Srbija i dalje ne prihvaća odgovornost za žrtve, razaranja i zločine u Domovinskom ratu. Podsjećam da je tijekom opsade Vukovara na grad svakodnevno padalo više od 10.000 granata. Srbija mora surađivati u pronalasku nestalih, prihvatiti odgovornost za rat i razaranja te započeti razgovore o ratnoj odšteti. Bez odlučnijeg djelovanja Europske unije i hrvatske Vlade ova će rezolucija ostati mrtvo slovo na papiru. Ne smijemo zaboraviti ni Katu Šoljić, vukovarsku majku hrabrost, koja je za Hrvatsku izgubila četvoricu sinova: Niku, Ivu, Miju i Matu. Zbog nje i svih hrvatskih majki nikada ne smijemo zaboraviti cijenu naše slobode. Hrvatska je i ove godine pokazala da nikada neće zaboraviti žrtvu Vukovara i Škabrnje. Ovom rezolucijom Vukovar postaje i europski simbol žrtve i slobode, a rješavanje otvorenih pitanja obveza Srbije na putu prema članstvu u EU. Bez suradnje, prihvaćanja odgovornosti i rješavanja otvorenih pitanja nema punopravnog članstva Srbije u Europskoj uniji', poručio je Bartulica.

Rezolucijom odajemo počast gradu heroju Vukovaru, ali u njoj se ne spominje ratna odšteta, koja je, kao i u slučaju Ukrajine, sasvim opravdan zahtjev prema Srbiji. Reakcije nove vlasti u Srbiji pokazuju da se politika nije promijenila. Srbija i dalje ne prihvaća odgovornost za žrtve, razaranja i zločine u Domovinskom ratu. Podsjećam da je tijekom opsade Vukovara na grad svakodnevno padalo više od 10.000 granata. Srbija mora surađivati u pronalasku nestalih, prihvatiti odgovornost za rat i razaranja te započeti razgovore o ratnoj odšteti. Bez odlučnijeg djelovanja Europske unije i hrvatske Vlade ova će rezolucija ostati mrtvo slovo na papiru. Ne smijemo zaboraviti ni Katu Šoljić, vukovarsku majku hrabrost, koja je za Hrvatsku izgubila četvoricu sinova: Niku, Ivu, Miju i Matu. Zbog nje i svih hrvatskih majki nikada ne smijemo zaboraviti cijenu naše slobode. Hrvatska je i ove godine pokazala da nikada neće zaboraviti žrtvu Vukovara i Škabrnje. Ovom rezolucijom Vukovar postaje i europski simbol žrtve i slobode, a rješavanje otvorenih pitanja obveza Srbije na putu prema članstvu u EU. Bez suradnje, prihvaćanja odgovornosti i rješavanja otvorenih pitanja nema punopravnog članstva Srbije u Europskoj uniji. — Stephen Nikola Bartulica (@StjepoBartulica) November 23, 2026