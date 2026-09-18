Tvrtki Ivana Vrdoljaka ukinuta dozvola za gospodarenje otpadom

"Dana 11. rujna 2026. proveden je očevid na lokaciji, a nakon završetka ispitnog postupka i ocjene svih pribavljenih dokaza Upravni odjel je 17. rujna 2026. donio rješenje o ukidanju Dozvole za gospodarenje otpadom poduzeću LIVIT d.o.o.

Osječko-baranjska županija ukinula je dozvolu za gospodarenje otpadom tvrtki Livit , u vlasništvu bivšeg ministra Ivana Vrdoljaka . Tvrtka se bavi obradom otpadnog mulja, zbog čega se žitelji Belišća godinama žale na smrad.

U prvoj polovici kolovoza 2026. godine, nakon prijave građana Grad Belišće uputio je dopis i zapisnik o obavljenom nadzoru komunalnog redara Grada Belišća Državnoj inspekciji godine iz kojeg je terenskim obilaskom utvrđeno da se na katastarskoj čestici označenoj kao k.č.br. 511/1 u k.o. Valpovo, koju tvrtka LIVIT d.o.o. koristi za redovito obavljanje svoje djelatnosti, nalazi ogromna količina materijala nepoznatog sastava i porijekla. Spomenuti materijal je srušio ogradu oko katastarske čestice te se dio urušio u oborinski kanal.

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Rok za žalbu od dva tjedna

Istim dopisom predloženo je Upravnom odjelu za zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije da preispita dozvolu za gospodarenje otpadom koja je izdana tvrtki LIVIT d.o.o. za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada postupcima R3, R5 i R13 na lokaciji Starovalpovački put 65a, Belišće na k.č.br.511/1, k.o. Valpovo.

U postupku Osječko-baranjske županije je pribavljena dokumentacija Grada Belišća, Grada Valpova, KOMBEL-a, Ministarstva i UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove OBŽ te očitovanja LIVIT-a. Posebno su provjeravani status materijala RECIT-ERK 01 i 02, način njegova držanja na lokaciji te usklađenost stvarnog stanja s Dozvolom i Elaboratom gospodarenja otpadom.

Temeljem prikupljenih dokaza Osječko-baranjska županija donijela je rješenje kojime se ukida Dozvola za gospodarenje otpadom poduzeću LIVIT d.o.o. Navedeni poslovni subjekt ima rok od dva tjedna za žalbu na doneseno rješenje", stoji u priopćenju ureda osječko-baranjske županice Nataše Tramišak.