Pokretači peticije kao razlog za svoj zahtjev navode Jozinovićeve ranije nastupe u Novom Sadu i Nišu. Ističu kako smatraju neprihvatljivim da Grad Split javnim novcem financira nastup izvođača koji se, prema njihovim navodima, oglušio na apel udruga hrvatskih branitelja i preživjelih vukovarskih logoraša uoči nastupa u novosadskoj dvorani SPENS. Riječ je o prostoru u kojem su tijekom Domovinskog rata bili zatočeni i mučeni vukovarski branitelji i civili .

Službeni zahtjev za otkazivanje nastupa, zajedno s prikupljenim potpisim a, upućen je gradonačelniku Tomislavu Šuti, svim klubovima vijećnika i gradskim vijećnicima Gradskog vijeća Grada Splita, javlja Dalmatinski portal.

U dopisu se navodi i kako je Jozinović nastupio u Nišu svega tri dana prije obljetnice pada Vukovara.

'Ne tražimo opću zabranu nastupanja niti onemogućavanje nečije karijere. Tražimo da Grad Split odustane od konkretnog angažmana koji se plaća novcem svih građana', poručuju iz inicijative.

Dodaju kako izvođač ima pravo birati gdje će nastupati, ali da gradska vlast odlučuje kome će povjeriti središnju gradsku pozornicu i dodijeliti javna sredstva.

'Vukovar obvezuje i nakon 18. studenoga, a poštovanje prema žrtvama mora biti vidljivo i u odlukama', ističu pokretači peticije.

Od gradonačelnika Šute zatražili su javno i pisano očitovanje o zahtjevu, dok su gradske vijećnike pozvali da ovu temu otvore na idućoj sjednici Gradskog vijeća putem vijećničkih pitanja.