Beč ima sustav obrane od poplave kakva dođe jednom u 5000 godina: 'Nasipi i brane varaju ljude'

Na prvi pogled, slike iz austrijske prijestolnice 15. rujna 2024. bile su dramatične – poplavljene ceste, evakuirane kuće i bujice koje su se izlile iz korita rijeka. Ipak, zahvaljujući dugogodišnjem planiranju i investicijama u sustav obrane od poplava, šteta je bila minimalna.

Rekordne padaline i povijesna obrana

Oluja Boris donijela je rekordne količine kiše u Beč i okolne regije. Tijekom samo pet dana, na grad i druge dijelove Austrije palo je od dva do pet puta više kiše nego što je to uobičajeno za cijeli mjesec rujan. No, unatoč obilnim padalinama, Beč je prošao s tek desetak lakše ozlijeđenih osoba i 15 evakuiranih kuća. 'Sveukupno, možemo reći da smo prošli prilično dobro', izjavio je jedan bečki novinar. Ovaj relativni uspjeh može se pripisati složenom sustavu obrane od poplava koji je Beč razvijao desetljećima.

Jedan od ključnih elemenata ovog sustava je Dunavski otok, umjetni otok izgrađen 1970-ih godina, te kanal Novi Dunav. Ovi projekti nastali su kao odgovor na poplavu iz 1954. godine, koja je teško pogodila grad i preplavila postojeće obrambene sustave.