Bauk i Mažar sukobili se oko Vukovara: Cici-mici politika, nemojte prodavati patetiku

U 'Otvorenom' se sinoć otvorila rasprava o atmosferi koja se stvara uoči Dana sjećanja na Vukovar. Povod su bili sukobi u Zagrebu i Splitu, zabrane ustaških obilježja na javnim okupljanjima te ponovne prepirke oko pjesme 'Bojna Čavoglave'
Jedan od povoda emisiji bila je i tučnjava na Trgu bana Jelačića, gdje su prema neslužbenim informacijama napadnuti splitski maturanti, kao i napad na ekipu televizije N1. Nikola Mažar (HDZ) poručio je da je policija odmah privela više osoba i otvorila istrage, prenosi HRT.
'Vlada je osudila napad na novinare, a policija je reagirala vrlo brzo. No dio odgovornosti snose i oni koji mjesecima guraju narativ o ustašizaciji Hrvatske. Ako tri mjeseca poručujete da je pola milijuna ljudi koji pjevaju domoljubne pjesme zapravo nešto drugo, ne možete se praviti da s tim nemate nikakve veze', rekao je Mažar.
Dodao je da je Hrvatska sigurna zemlja i da političari trebaju pripaziti na retoriku: 'Treba stati na loptu i pustiti policiju da radi, a Vlada će se baviti proračunom, mirovinama, plaćama i gospodarstvom.'
Bauk: HDZ pokušava popraviti štetu koju je sam proizveo
Arsen Bauk (SDP) rekao je da HDZ izbjegava vlastitu odgovornost. 'S prvom i zadnjom rečenicom kolege Mažara se slažem, sve između - ne. To je način na koji HDZ pokušava kontrolirati štetu koju je sam izazvao, umjesto da je preuzme', kazao je.
Podsjetio je da nasilne skupine, osobito zamaskirane, bude nesigurnost i da tome pridonose i neke poruke iz samog vrha vlasti. Kao primjer naveo je prozivanje Miljenka Jergovića: 'Ako čak i ministar obrane, koji je dragovoljno otišao u HOS, kaže da se neke stvari trebaju pustiti, znači da je vrag odnio šalu.'
Radin: Nasilje mladih postoji dugo, ali atmosfera ga može pojačati
Furio Radin podsjetio je da fenomen nasilnih skupina postoji desetljećima pa kazao da je krajem 80-ih i početkom 90-ih četiri godine istraživao Bad Blue Boyse. 'Na tribini je bilo oko 11 tisuća ljudi, ali samo tristotinjak do četiristotinjak stvarno nasilnih. Većina nije bila takva. Za ono što se danas događa odgovorni su političari, mediji i institucije. Svi', smatra Radin.
Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček rekao je da se napetosti smanjuju nakon odgode izložbe 'Srpkinja', koja je izazvala buru. 'Nitko to nije trebao. U gradu je bilo nervoze, i kod branitelja i kod navijača, ali sada se sve smiruje i očekujem dostojanstven Dan sjećanja', rekao je.
Istaknuo je da ga ne bi iznenadilo da postoje i 'vanjske ruke': 'Ne želim zvučati kao teoretičar zavjere, ali ne mogu se oteti dojmu da su se možda uključile neke službe s druge strane Dunava.'
Mažar je objasnio da kulture financiraju država, lokalne jedinice i Savjet za nacionalne manjine. O izložbi o Dejanu Medakoviću rekao je: 'Organizatori su odgovorni za izbor teme, ali najvažnije je što je osuda stigla sa svih strana, a premijer prvi poručio da to nije dobar izbor.'
Bauk: Ako je HDZ 'posljednja brana normalne Hrvatske', onda je on sam stvorio zid
Bauk je izjavu premijera da je HDZ „posljednja brana normalnoj Hrvatskoj“ nazvao porukom koja sama proizvodi podjele. 'Ako ste vi brana, od koga ste brana? Postavili ste zid. Kažete da treba smiriti situaciju, a onda sve koji nisu HDZ proglašavate nenormalnima.'
Naveo je i da je SDP 'umjerena europska socijaldemokracija' te prokomentirao Mažarovu opasku o Daliji Orešković: 'Osobe koje su bile na vašoj listi krenule su na odsluženje kazne, tako da nemojte o osobama s listi.'
O Medakoviću je rekao da nije osoba koju bi ljevica trebala braniti, ali je osudio dolazak zamaskiranih prosvjednika pred prostor izložbe.
Radin: ZDS treba zabraniti
'Postoje zabrane koje su korisne, inače ih ne bi bilo u Ustavu i zakonima. Ja bih zabranio poklič 'Za dom spremni'. Mene ne zanima je li integralni dio 'Čavoglava'. To je slogan pod kojim su ustaše ubijale', rekao je Radin.
'Ti mladi ljudi nemaju dovoljno obrazovanja da shvate svijet u kojem žive. Nasilje i prikrivanje identiteta maskama nekad je bilo nezamislivo.'
Govoreći o Thompsonovim koncertima, Bauk je rekao: 'Pjesma 'Bojna Čavoglave' bila bi jednako dobra, ako ne i bolja, bez tog pozdrava.' Podsjetio je i da je grb HOS-a s vremenom promijenio sadržaj i simboliku: 'Kako je nestao HSP, tako može nestati i to.'
Pavliček: HOS-ovci su se 'opravdali krvlju'
Pavliček je oštro odgovorio: 'Pozdrav 'Za dom spremni' vezan uz HOS i hrvatski grb čist je kao suza. Nijedan pripadnik HOS-a nije osumnjičen ni optužen za ratne zločine. Ti su ljudi ginuli od Vukovara do Dubrovnika.'
Smatra i da manjine imaju pravo na identitet, ali moraju voditi računa o trenutku: 'Izložba 'Srpkinja' nije trebala biti otvorena baš tjedan dana prije Kolone sjećanja.'
'Studeni je izrazito bolan za nas Vukovarce. Tko poštuje Vukovar, poštuje i Vukovarce, njihovu žrtvu i život', rekao je Mažar. Dodao je da je Domovinski rat temelj hrvatske države i da HDZ 'Bojnu Čavoglave' vidi kao domoljubnu pjesmu. Podsjetio je da je Visoki prekršajni sud presudio da pjesma u cjelini nije sporna.
Bauk: HDZ koristi patetiku kad mu treba
'Sve što ste rekli zvuči lijepo, ali to je ono što je premijer nazvao 'cici-mici politikom'. I vi ste dizali šatore i plinske boce kad vam je odgovaralo. Nemojte prodavati patetiku o Vukovaru', uzvratio je Bauk.
Radin je kratko zaključio: 'Šest generacija moje obitelji stanuje u gradu u kojem određeni pjevač ne može pjevati u Areni. Tu bih stao.'