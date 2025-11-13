Bauk i Mažar sukobili se oko Vukovara: Cici-mici politika, nemojte prodavati patetiku

U 'Otvorenom' se sinoć otvorila rasprava o atmosferi koja se stvara uoči Dana sjećanja na Vukovar. Povod su bili sukobi u Zagrebu i Splitu, zabrane ustaških obilježja na javnim okupljanjima te ponovne prepirke oko pjesme 'Bojna Čavoglave'

Jedan od povoda emisiji bila je i tučnjava na Trgu bana Jelačića, gdje su prema neslužbenim informacijama napadnuti splitski maturanti, kao i napad na ekipu televizije N1. Nikola Mažar (HDZ) poručio je da je policija odmah privela više osoba i otvorila istrage, prenosi HRT. 'Vlada je osudila napad na novinare, a policija je reagirala vrlo brzo. No dio odgovornosti snose i oni koji mjesecima guraju narativ o ustašizaciji Hrvatske. Ako tri mjeseca poručujete da je pola milijuna ljudi koji pjevaju domoljubne pjesme zapravo nešto drugo, ne možete se praviti da s tim nemate nikakve veze', rekao je Mažar. Dodao je da je Hrvatska sigurna zemlja i da političari trebaju pripaziti na retoriku: 'Treba stati na loptu i pustiti policiju da radi, a Vlada će se baviti proračunom, mirovinama, plaćama i gospodarstvom.' Bauk: HDZ pokušava popraviti štetu koju je sam proizveo Arsen Bauk (SDP) rekao je da HDZ izbjegava vlastitu odgovornost. 'S prvom i zadnjom rečenicom kolege Mažara se slažem, sve između - ne. To je način na koji HDZ pokušava kontrolirati štetu koju je sam izazvao, umjesto da je preuzme', kazao je. Podsjetio je da nasilne skupine, osobito zamaskirane, bude nesigurnost i da tome pridonose i neke poruke iz samog vrha vlasti. Kao primjer naveo je prozivanje Miljenka Jergovića: 'Ako čak i ministar obrane, koji je dragovoljno otišao u HOS, kaže da se neke stvari trebaju pustiti, znači da je vrag odnio šalu.'

Radin: Nasilje mladih postoji dugo, ali atmosfera ga može pojačati Furio Radin podsjetio je da fenomen nasilnih skupina postoji desetljećima pa kazao da je krajem 80-ih i početkom 90-ih četiri godine istraživao Bad Blue Boyse. 'Na tribini je bilo oko 11 tisuća ljudi, ali samo tristotinjak do četiristotinjak stvarno nasilnih. Većina nije bila takva. Za ono što se danas događa odgovorni su političari, mediji i institucije. Svi', smatra Radin. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček rekao je da se napetosti smanjuju nakon odgode izložbe 'Srpkinja', koja je izazvala buru. 'Nitko to nije trebao. U gradu je bilo nervoze, i kod branitelja i kod navijača, ali sada se sve smiruje i očekujem dostojanstven Dan sjećanja', rekao je. Istaknuo je da ga ne bi iznenadilo da postoje i 'vanjske ruke': 'Ne želim zvučati kao teoretičar zavjere, ali ne mogu se oteti dojmu da su se možda uključile neke službe s druge strane Dunava.' Mažar je objasnio da kulture financiraju država, lokalne jedinice i Savjet za nacionalne manjine. O izložbi o Dejanu Medakoviću rekao je: 'Organizatori su odgovorni za izbor teme, ali najvažnije je što je osuda stigla sa svih strana, a premijer prvi poručio da to nije dobar izbor.' Bauk: Ako je HDZ 'posljednja brana normalne Hrvatske', onda je on sam stvorio zid Bauk je izjavu premijera da je HDZ „posljednja brana normalnoj Hrvatskoj“ nazvao porukom koja sama proizvodi podjele. 'Ako ste vi brana, od koga ste brana? Postavili ste zid. Kažete da treba smiriti situaciju, a onda sve koji nisu HDZ proglašavate nenormalnima.' Naveo je i da je SDP 'umjerena europska socijaldemokracija' te prokomentirao Mažarovu opasku o Daliji Orešković: 'Osobe koje su bile na vašoj listi krenule su na odsluženje kazne, tako da nemojte o osobama s listi.' O Medakoviću je rekao da nije osoba koju bi ljevica trebala braniti, ali je osudio dolazak zamaskiranih prosvjednika pred prostor izložbe.