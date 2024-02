Bandov o izborima u SAD-u: Zasad voda ide na mlin Donaldu Trumpu

Kako kaže, Trumpa ipak na neki način može zaustaviti pitanje cijelog niza optužnica.



'Nešto se od toga sigurno može pojaviti i nešto od toga sigurno može biti i protiv njegovog interesa, u konačnici da budu presude onakve kakve njemu neće odgovarati i što može na neki način ugroziti određenu biračku potporu. No moram reći i da te mu optužnice na neki način daju dodatnu snagu, pokazujuću da je on isto i žrtva. Optužnice mu s jedne strane otežavajuće, s druge strane ga i profiliraju kao žrtvu, što mu opet osigurava dodatnu potporu', istaknuo je Bandov.



Bandov se osvrnuo i na Trumpovu vrlo zapaljivu retoriku kad je u pitanju NATO.



'To nije pitanje NATO-a, nego je to pitanje financija, pitanje novaca. To je pitanje njegovih birača, barem to Donald Trump misli, koji su na neki način osjetljivi na pitanje novca. Oni gledaju na to kao da SAD kroz NATO financira sigurnost Europe i drugih partnera unutar tog sustava, te je Donald Trump stoga ocijenio da može pucati vrlo snažno', rekao je Bandov.



Dodao je kako Trump ima jedan unikatan način komuniciranja, potpuno drugačiji od onog što je uobičajeno u visokoj politici i to se mora ukalkulirati.



'Nisam potpuno siguran da bi on tako mogao uopće djelovati. Dapače, prilično sam uvjeren da on tako ne bi mogao djelovati čak kada bi on to tako i htio. Postoje neke obveze unutar NATO-saveza, potpuno su jasno definirane, ali vidimo da već i sada cijeli niz članica razmišlja što bi to zapravo značilo da sada bivši predsjednik Trump ponovo bude postao predsjednik - da razmišlja o tome kako spasiti NATO', objasnio je Bandov.



Trump je u svome predsjedničkom mandatu konstantno pokušavao na neki način nametnuti upravo pitanje dva posto izdvajanja bruto domaćeg proizvoda svake države članice NATO saveza.



'To su govorili i cijeli niz drugih predsjednika prije predsjednika Trumpa. Primjerice Obama je to konstantno također ponavljao, ali na jedan ugodniji način. U ovoj situaciji nije samo pitanje predsjednika Trumpa i onoga što kandidat trenutno govori, nego ono što se zapravo događa u svijetu. Na neki način shvaćamo da je to realnost, da Europa mora puno ozbiljnije shvatiti pitanje sigurnosti i puno više ulagati u tom području', zaključio je Bandov.