Bandov: Nadamo se da se nije samo dogodila promjena vožda u Crnoj Gori

'U mreži Prvog' na HRT-u razgovaralo se sa stručnjakom za međunarodne odnose, profesorom sa Sveučilišta u Zagrebu Goranom Bandovom, vojnim analitičarom Marijem Galićem i vanjskopolitičkim analitičarom Branimirom Vidmarovićem.

Bandov smatra da Crna Gora neće za pet godina ući u Europsku uniju, kako to smatra novi predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

'Predsjednik Milatović je osoba koja će sada imati šansu Crnu Goru na neki način izvući iz korupcije, a s druge strane ono čemu se isto nadamo zapravo je to da se ne dogodi promjena vožda s jedne strane na drugu stranu. To je ono što je opasno. Crnogorsko društvo je podijeljeno društvo, to društvo sada treba ujediniti', kazao je Bandov.