Bandić: Uvijek sam na strani pobjednika i spreman na suradnju ako Milanović bude želio

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić čestitao je u ponedjeljak novoizabranom predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, poručivši da je uvijek spreman na suradnju ako Milanović to bude želio.

Iako je Kolinda Grabar-Kitarović, koju je Bandić podržavao za predsjednicu, izgubila u Zagrebu od svog protukandidata, zagrebački gradonačelnik je ustvrdio: "Nikad mi nismo izgubili u Zagrebu".

Novinarima je poručio da će se načekati da izgubi u Zagrebu, a da je sve ostalo stvar demokracije.

Dodao je i da je on uvijek na strani pobjednika i da je pobjednik - on, i to šest puta.