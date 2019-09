Bandić najavio povećanje plaća učiteljima, Divjak mu odgovara: On je u sukobu samnom, njegova zadaća nije ovo čime se sada bavi

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poručio je da će on povećati plaće učiteljima nastavnicima, ako to ne učini Vlada. Narabno, to bi se odnosilo samo na prosvjetare koji plaću primaju iz zagrebačkog proračuna, zbog čega je reagirala i ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak

Bandić namjerava dignuti plaću za 700 zagrebačkih učitelja i nastavnika u produženom boravku i profesorima tjelesnog odgoja koji rade vikendom u školskim dvoranama za 17 posto. Ako će ljudi u zbornici biti različito plaćeni, to je ozbiljan problem, piše Dnevnik.hr. 'Prvo smo vodili dosta bitaka da zaštitimo sustav od različitih ideologija i interesa, očito ti interesi su i dalje prisutni. Ovo je dobar primjer gdje se vidi da gradonačelnik koji treba skrbiti o školama u Zagrebu krene u razdvajanje, odnosno radi podjele među učiteljima umjesto da brine da su škole opremljene i da budu primjerene za učitelje i učenika', komentirala je za Dnevnik Nove TV ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.