Bandić o predsjedničkoj kandidaturi: Tko se zadnji smije, najslađe se smije

Predsjednik Stranke rada i solidarnosti i gradonačelnik Zagreba Milan Bandić najavio je u subotu da će, ukoliko Vlada ne prihvati njihov prijedlog za 17-postotno povećanje plaća učitelja i nastavnika, u Zagrebu povećati plaće za 700 učitelja produženog boravka i tjelesnog odgoja u programu Vikendom u sportske dvorane.

Učiteljima će se time povećati plaća do razine kakvu imaju obrazovani odgajatelji i stručni suradnici u dječjim vrtićima Grada Zagreba, rekao je Bandić na konferenciji za novinare u Stranci.

"Ukoliko ne bude sluha u resornom Ministarstvu, ukoliko Vlada ne prihvati naš prijedlog koji je "raison d’être" (smisao postojanja) hrvatskog obrazovanja i europskih standarda u koje se kunem, onda ćemo mi to sami napraviti u Gradu Zagrebu. Pa makar na ono na što možemo utjecati ćemo im isplatiti. To će koštati osam milijuna kuna, pa onda bih ja volio vidjeti ministricu neka objasni u zbornici da postoje dvije vrste ljudi, učitelja i nastavnika, jednih koji će primati 17 posto veću plaću, ovih 700 u Zagrebu i onih 67.000 koji će primati manju plaću", istaknuo je Bandić na konferenciji za novinare na temu: "Model Stranke rada i solidarnosti za povećanje plaća u obrazovanju". Podsjetio je kako su u njegovoj stranci 12. kolovoza apelirali da to naprave, ali je prošlo skoro mjesec dana i ništa se dogodilo nije, a nastava počinje u ponedjeljak.