'Bandić je balansirao između Tuđmana i Tita, poluga mu je bio javni novac, a izazivači nevidljivi'

Krešimir Macan, komunikacijski stručnjak u emisiji Otvoreno rekao je kako je Bandić bio i pozitivno i negativno. Bio je gradonačelnik pun energije, ali u zadnje vrijeme nešto se usporio i nije više funkcionirao savršeno, rekao je.

Na konstataciju da je Bandić ideološki balansirao između Tita i Tuđmana, te da je poluga javno dostupan novac Pero Maldini, politolog sa Sveučilišta u Dubrovniku je rekao u Otvorenom kako je to točno te kako je Milan Bandić bio veoma socijalno osjetljiv i imao je habitus socijaldemokrata, a s druge strane on se može s obzirom na svoja djelovanja u koaliciji s HDZ-om svrstati i u desnicu. - Bio je pragmatični političar koji je skalapao koalicije u određenim trenucima koji su bili bitni za realizaciju njegovih planova, naglasio je Maldini i dodao kako je teško njega i njegovo biračko tijelo smjestiti u jednu ideološku skupinu.

- Činjenica je da je on bio fokusiran na rubne dijelove grada kada je u pitanju njegova podrška, ali isto tako on je u centru grada forsirao projekte koji su izazivali prijepore, naglasio je Jugo i dodao kako je Bandić obilježio gradsku politiku zadnjih 20 godina zato što je malo ljudi koji su se tako dugo održali u politici.

- Bandić je uvijek nametao svoj narativ na konferencijama za novinare. Bez obzira na pitanje on bi odgovarao onako kako njemu odgovara. Dva narativa su karakteristična za njegov politički imidž. Jedan je socijalna inteligencija i neumoran radnik koji je stalno na terenu i pokretač projekata, a drugi je dijametralno suprotan, rekla je. Macan je rekao kako je jedini uz Bandića u kampanji bio Tomislav Tomašević. On mu je, kako kaže, bio prirodni protivnik, ali sada i on gubi tu poziciju.

- Izazivači protiv Milana Bandića su potpuno nevidljivi. Običan građanin ne zna tko je kandidat za gradonačelnika, rekao je Macan i ustvrdio kako će osobnost kandidata presuditi prije svih programa.

Borčić je rekla kako je Tomašević najprepoznatljiviji od svih kandidata za gradonačelnika do sada i trebao bi se repozicionirati.