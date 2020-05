Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poručio je u utorak kako je jednoglasan stav zastupnika Kluba Stranke rada i solidarnosti da će, ukoliko se ne izglasa Zakon o obnovi Zagreba, teško podići ruke za raspuštanje sabora

"Jutros smo imali sastanak kluba saborskih zastupnika. Teško će se dići ruke i opravdati građanima Zagreba da raspuštamo Sabor, samo da raspuštamo i da idemo na izbore, a da nismo donijeli Zakon o obnovi. To je jednoglasan stav kluba", rekao je Bandić na konferenciji za novinare zagrebačkog Stožera civilne zaštite. Bio bi sretan, kaže, kada bi se zakon donio u aktualnom sazivu Sabora. Drži međutim da će to biti teško, no dodaje i kako "čuje da će već idući tjedan zakon ići u prvo čitanje u Sabor". Mišljenja je da se zakon može donijeti po žurnom postupku.