Predsjednik saborskog Kluba zastupnika HNS-a Milorad Batinić izjavio je u srijedu da vladajuća koalicija priželjkuje da se izbori održe najkasnije do druge polovice srpnja

Kaže da HNS planira na izbore izaći samostalno, ali i da su moguće određene koalicije liberalnih stranaka. "Uputit ću svim liberalnim opcijama i strankama građanskog centra poziv u ime stranke da je vrijeme da se Hrvatska okupi oko HNS-a, građansko-liberalne stranke jer je to jedini način da uspostavimo balans između ljevice i desnice", poručio je. Za zakon o obnovi Zagreba Batinić je ocijenio da je u interesu svih, i građana Zagreba i okolnih županija koje su nastradale, da taj zakon dođe što prije u proceduru.

"Što se tiče HNS-a i ministra (Predraga) Štromara zakon je spreman i vjerujemo, ovisno o koordinacijama Vlade, da će to ovaj tjedan završiti i da bi se idući tjedan trebao naći u Saboru", rekao je. Dodao je da je HNS o tome razgovarao s premijerom Andrejom Plenkovićem i da pritom on nije rekao hoće li taj zakon doći na dnevni red prije raspuštanja Sabora, ali da vjeruje kako je to njegov interes. "Mi nikada nismo postavljali Vladi neke ultimatume, zalažemo se za razgovor i dijalog, vjeruje da je i HDZ-u i cjelokupnoj vladajućoj koaliciji i premijeru Plenkoviću u interesu da zakon što prije dođe na dnevni red", kazao je Batinić.