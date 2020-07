Bačić: Malenica neće moći položiti prisegu dok se ne steknu zdravstveni uvjeti

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić rekao je u utorak da kandidat za ministra pravosuđa i uprave Ivan Malenica, koji je pozitivan je na koronavirus, neće moći položiti prisegu dok se ne steknu zdravstveni uvjeti, a mijenjat će ga državni tajnik kojeg će izabrati vlada

No, rekao je Bačić, za to je potrebna promjena Poslovnika po hitnom postupku pa će o tome još vidjeti.

„Malenica je sada u samoizolaciji i u četvrtak kada budemo raspravljali o programu vlade i ministrima on neće biti nazočan. S obzirom da je on kandidat za ministra pravosuđa i uprave glasovati ćemo o njemu ali će njegov mandat u punom smislu riječi početi teći onog trenutka kada položi prisegu”, rekao je Bačić novinarima nakon sjednice saborskog kluba HDZ-a.

Naveo je i da kada je u pitanju rad ministra njega uvijek može mijenjati državni tajnik, ali prisegu umjesto ministra nitko drugi ne može položiti.



„Malenica da bi počeo s radom mora položiti prisegu. Ali, kada bi i položio prisegu on opet ne može raditi jer mora biti u samoizolaciji. Činjenica da nije položio prisegu u bitnome ništa ne mijenja jer ionako ne bi mogao raditi. Njega će mijenjati državni tajnik kojega će vlada, nakon što bude konstituirana, izabrati. Poslove upravljanja ministarstvom pravosuđa i uprave će do povratka ministra Malenice na svoju dužnost i polaganja prisege će obavljati za to imenovani državni tajnik”, kazao je Bačić.

Izvijestio je i da je večeras održana konstituirajuća sjednica Kluba zastupnika HDZ-a kojoj su se kasnije pridružili i ostali zastupnici vladajuće većine.



Klub HDZ-a je prihvatio prijedlog stranačkog Predsjedništva da Gordan Jandroković bude predsjednik Hrvatskog sabora, a da iz redova vladajuće većine potpredsjednici budu akademik Željko Reiner, Ante Sanader i Furio Radin.



Također, prihvatili su i prijedloge za sve ostale predsjednike i članove saborskih radnih tijela koje će sutra izabrati na konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora, a prihvatili su i prijedloge koje su im dostavili predstavnici nacionalnih manjina sukladno dogovoru.



Bačić je najavio i da će sutra na konstituirajućoj sjednici izabrati predsjednika Sabora i saborska radna tijela, a nakon toga će raspraviti prijedlog zakona o ustrojstvu ministarstava i drugih središnjih državnih tijela. U četvrtak bi mandatar Andrej Plenković u Saboru predstavio program vlade i članove svog kabineta te bi navečer bila i izabrana nova vlada.