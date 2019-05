Austrijska policija najavila odlučno djelovanje u slučaju kršenja zakona kod Bleiburga

Koruška policija u četvrtak je objavila opsežni akcijski plan vezan uz subotnje okupljanje na Lojbaškom polju pored Bleiburga te najavila beskompromisno djelovanje u slučaju i same naznake da bi moglo doći do kršenja zakona

„Policija će po potrebi, tj. u slučaju nepoštivanja zakona ili ugroze javnog mira, beskompromisno i odlučno reagirati. To uključuje i momentalno privođenje u slučaju nepoštivanja zakona o zabrani isticanja zabranjenih simbola“, stoji u priopćenju za medije u kojem se navodi da će policija reagirati i kod same naznake da bi moglo doći do kršenja zakona.

Na licu mjesta će biti prisutni i predstavnici državnog odvjetništva Klangenfurta tako da su moguća i trenutna izdavanja naloga za uhićenjem.

Prisutni će biti i predstavnici Saveznog ureda za strance koji bi trebali pridonijeti „povećanju stupnja učinkovitosti“. Koruška policija u svom priopćenju, koje je potpisao šef ureda za odnose s javnošću Rainer Dionisio, polazi od oko 15.000 sudionika komemorativnog skupa na Lojbaškom polju i to većinom iz Hrvatske i tek manjim dijelom iz Austrije, Švicarske i Njemačke. To je za oko 5000 više nego prošle godine.