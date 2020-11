Austrija planira trotjednu karantenu, Grčka pooštrila mjere

Austrija planira od trenutačnog noćnog policijskog sata prijeći na djelomičnu karantenu od utorka do nedjelje 6. prosinca, rečeno je u nacrtu i sažetku vladine uredbe u subotu, dok Grčka također najavljuje pooštrenje mjera borbe protiv epidemije covida-19

Policijski sat od 8 navečer do 6 ujutro pretvorit će se u cjelodnevnu karantenu te će se zatvoriti sve trgovine koje ne prodaju esencijalne potrepštine. Srednje škole već su se prebacile na učenje na daljinu, no škole za mlađe uzraste koje su i dalje otvorene napravit će to isto.

Kancelar Sebastian Kurz trebao bi održati konferenciju za medije u 16 sati na kojoj će iznijeti pojedinosti o novim mjerama u jeku porasta broja zaraženih.