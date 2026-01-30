Australski sivi sokol špijunirat će Kineze: Što sve znamo o ovom ultramodernom avionu

Australija je upravo primila jedno od svojih najmoćnijih oružja koje u doktrinarnom smislu simbolizira pomak prema informacijskoj dominaciji kao ključnom elementu suvremenog ratovanja. Riječ je o avionu tipa MC-55A Peregrine (sivi sokol), opremljenom za napredno elektroničko ratovanje i nadzor, a on predstavlja kamen temeljac planova za modernizaciju Kraljevskih australskih zračnih snaga (RAAF)

Ovih dana snimljen je dolazak prvog od ukupno četiri naručena aviona MC-55. Mlažnjak je sletio u RAAF-ovu bazu Edinburgh u južnoj Australiji nakon višestrukog leta od baze proizvođača L3Harris u Teksasu do Australije, i to s međuslijetanjima u zračnoj bazi Davis-Monthan u Arizoni, zračnoj bazi Hickam na Havajima, otoku Wake i zračnoj bazi Andersen na Guamu.

Američki State Department odobrio je 2017. godine Australiji kupnju do pet modificiranih mlažnjaka i njihovih specijaliziranih sustava. Dvije godine kasnije Canberra je najavila program modernizacije svojih zračnih snaga u domeni obavještajnog nadzora, izviđanja i elektroničkog ratovanja (AIRSREW), potvrđujući nabavu četiri prerađena Gulfstreamova aviona G550 u vrijednosti od 1,6 milijardi dolara.

MC-55A Peregrine predstavlja novu generaciju zrakoplovnih platformi za elektroničko izviđanje, nadzor i prikupljanje obavještajnih podataka. Riječ je o vojnoj inačici poslovnog mlaznog zrakoplova G550, prilagođenoj za potrebe RAAF-a. Program MC-55A razvijen je kao zamjena za zastarjele turboelisne avione AP-3C Orion s ciljem jačanja australskih sposobnosti u području signalnog obavještavanja i mrežnocentričnog ratovanja. Australija je početkom 21. stoljeća identificirala potrebu za modernom, brzom i dugodometnom platformom sposobnom za elektroničko izviđanje u indopacifičkoj regiji, prostoru obilježenom rastućom vojnom i tehnološkom konkurencijom. Odluka o nabavi aviona MC-55A donesena je u sklopu šire strategije jačanja interoperabilnosti sa Sjedinjenim Američkim Državama i saveznicima u sklopu sigurnosnih okvira kao što su Five Eyes i AUKUS.

Dugotrajno zadržavanje u zoni interesa Program je povjeren američkoj tvrtki L3Harris Technologies, zaduženoj za integraciju senzora, komunikacijskih sustava i obavještajnih paketa na platformu G550. Pritom valja naglasiti da je civilna inačica te platforme već dokazana među dobavljačima, osobito jer omogućuje kombinaciju visine leta, dugog doleta i visoke pouzdanosti. Njezine ključne tehničke značajke uključuju dolet veći od 12.000 kilometara, što osigurava dugotrajne misije bez nadopune goriva, operativnu visinu iznad 15.500 metara, povoljnu za prikupljanje elektroničkih signala, veliku brzinu i fleksibilnost raspoređivanja te sposobnost dugotrajnog zadržavanja u zoni interesa. Zrakoplov je opremljen nizom vanjskih antena i senzorskih modula, što je rezultat strukturne modifikacije trupa.

Primarnu ulogu Peregrinea čine prikupljanje i analiza elektromagnetskog spektra. Iako su mu konkretne sposobnosti klasificirane, otvoreni izvori upućuju na to da će presretati i analizirati signale (COMINT), detektirati i klasificirati radarske sustave (ELINT) te elektronički mapirati bojište. Uz to, pružat će podršku ciljanju i situacijskoj svjesnosti te osiguravati sigurnu satelitsku i linijsku komunikaciju s drugim obavještajnim, nadzornim i izviđačkim platformama. MC-55A djeluje kao čvor u mrežnocentričnom sustavu, razmjenjujući podatke s bespilotnim letjelicama, pomorskim jedinicama, satelitima i zapovjednim centrima. Prema nekim izvorima, domet senzora potpomognut je njegovom izdržljivošću jer može ostati u zraku oko 15 sati. Također je namijenjen za korištenje kao mrežni relej i platforma za fuziju podataka, a na taj način služit će kao čvor u australskoj ratnoj mreži, povezujući avione kao što su F-35A, E-7A i F/A-18G, ali i površinske borbene i amfibijske brodove, kao i kopnene snage. Umrežavanje svih raspoloživih sustava Vrijedi napomenuti da su ključni borbeni avioni tipa F-35A i F/A-18F dobro opremljeni sustavima za samozaštitu u elektroničkom ratovanju, a E/A-18G je specijalist u području elektroničkog napada. Stoga je nova nabava prilika da oni blisko surađuju s modelima MC-55 kao dio šireg ekosustava za elektroničke napade i prikupljanje elektroničkih obavještajnih podataka. Još jedno područje u kojem RAAF igra pionirsku ulogu uvođenje je tzv. suradničkih borbenih aviona u obliku bespilotnih letjelica (CCA). Australija je, naime, već nabavila osam dronova MQ-28A Ghost Bat i sve produkcijske prototipove, poznate po oznaci Block 1. RAAF je prethodno dodijelio Boeingu ugovor za isporuku najmanje još tri primjerka u poboljšanoj inačici Block 2. To bi značilo da Australci pomoću aviona MC-55 namjeravaju stvoriti aktivnu mrežu preko cijelog bojnog polja, a ona bi pokrivala i dronove koji niže lete, kao i umrežene krstareće rakete.

