Australski premijer oglasio se o sunarodnjacima u sirijskom kampu: 'Nećemo pružati pomoć'

„Imamo vrlo čvrst stav da nećemo pružati pomoć niti repatrijaciju“, rekao je Albanese za ABC News.

"To su ljudi koji su otišli u inozemstvo podržati Islamsku državu i otišli su tamo pružiti podršku onima koji u osnovi žele kalifat."

Skupina od trideset četiri Australca, među kojima 11 žena i 23 djece, napustila je u ponedjeljak kamp na sjeveroistoku Sirije s namjerom da otputuje u Australiju preko Damaska.

ABC je javio da su vraćeni u pritvorski centar zbog „tehničkih razloga“. Nije poznato hoće li obitelji ponovno pokušati otputovati u Australiju u nadolazećim danima.