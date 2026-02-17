ČVRST STAV

Australski premijer oglasio se o sunarodnjacima u sirijskom kampu: 'Nećemo pružati pomoć'

I.H./Hina

17.02.2026 u 07:33

Anthony Albanese
Anthony Albanese Izvor: EPA / Autor: LUKAS COCH
Bionic
Reading

Australski premijer Anthony Albanese izjavio je u utorak da njegova vlada neće vršiti repatrijaciju Australaca koji borave u sirijskom kampu u kojem se nalaze obitelji osumnjičenih militanata Islamske države

„Imamo vrlo čvrst stav da nećemo pružati pomoć niti repatrijaciju“, rekao je Albanese za ABC News.

vezane vijesti

"To su ljudi koji su otišli u inozemstvo podržati Islamsku državu i otišli su tamo pružiti podršku onima koji u osnovi žele kalifat."

Skupina od trideset četiri Australca, među kojima 11 žena i 23 djece, napustila je u ponedjeljak kamp na sjeveroistoku Sirije s namjerom da otputuje u Australiju preko Damaska.

ABC je javio da su vraćeni u pritvorski centar zbog „tehničkih razloga“. Nije poznato hoće li obitelji ponovno pokušati otputovati u Australiju u nadolazećim danima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pjevanje skandalozne pjesme

pjevanje skandalozne pjesme

Plenković o Dabri: 'Ovo nije najgora stvar koja se dogodila, neće ugroziti koaliciju'
zlouporaba položaja

zlouporaba položaja

Šok u hrvatskom nogometu: Podignuta optužnica protiv Tomislava Svetine!
zatvorska kazna

zatvorska kazna

Nikola Petrač javit će se u Remetinec: Odslužit će tri mjeseca za aferu Mikroskopi

najpopularnije

Još vijesti