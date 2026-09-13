Anušić pregovara u SAD-u: Evo kakve rakete dugog dometa Hrvatska planira kupiti

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić tijekom radnog posjeta Sjedinjenim Američkim Državama razgovara s američkim partnerima o nastavku vojne suradnje i mogućnosti nabave raketa većeg dometa. U SAD je stigao na poziv Nacionalne garde Minnesote, u povodu 30. obljetnice njezina partnerstva s Oružanim snagama RH

Hrvatska za raketni sustav HIMARS, koji bi trebao stići 2028. godine, želi projektile koji mogu pogađati ciljeve udaljene više od 150 kilometara. ‘Mi razgovaramo sada o dometima od 150 kilometara i plus i očekujemo izvozne dozvole za raketne sustave koji mogu gađati i i više od 150 kilometara. Kao što znate, već imamo sustave 300+ kilometara, tako da popunjavamo, snažimo i jačamo naše obrambene sposobnosti’, rekao je Anušić hrvatskim novinarima na otvorenju vojnog muzeja u Minnesoti, prenosi HRT. Ministar je objasnio da Hrvatska povećava operativne sposobnosti u skladu s vlastitim potrebama i obvezama preuzetima u NATO-u.

‘Povećanjem operativnih sposobnosti, koje ćemo do 2030. godine imati u potpunosti, na sasvim novoj razini, bit ćemo u potpunosti opremljeni i spremni za sve izazove koje jedna vojska može imati’, poručio je. Hrvatska računa i na rakete dometa većeg od 300 km Uz projektile za HIMARS, Hrvatska računa i na rakete dometa većeg od 300 kilometara za južnokorejski sustav Chunmoo. Razgovori o isporuci američkih raketa već su počeli, a nastavit će se tijekom Anušićeva boravka u SAD-u. ‘Uz rakete dometa 300 plus kilometara raketnog sustava Chunmoo, računamo i na rakete 150 plus kilometara za HIMARS-e’, rekao je ministar. Anušić je u SAD stigao i na poziv proizvođača helikoptera Black Hawk, čiju isporuku Hrvatska očekuje 2028. godine. Hrvatsko će izaslanstvo u Alabami posjetiti Zrakoplovno središte izvrsnosti Yulista, u kojem se završno oprema osam helikoptera namijenjenih Hrvatskoj vojsci.

Helikopter UH60 Black Hawk Izvor: tportal.hr / Autor: Vanja Moskaljov





Helikopter UH60 Black Hawk Izvor: tportal.hr / Autor: Vanja Moskaljov