Anušić pregovara u SAD-u: Evo kakve rakete dugog dometa Hrvatska planira kupiti

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić tijekom radnog posjeta Sjedinjenim Američkim Državama razgovara s američkim partnerima o nastavku vojne suradnje i mogućnosti nabave raketa većeg dometa. U SAD je stigao na poziv Nacionalne garde Minnesote, u povodu 30. obljetnice njezina partnerstva s Oružanim snagama RH
Hrvatska za raketni sustav HIMARS, koji bi trebao stići 2028. godine, želi projektile koji mogu pogađati ciljeve udaljene više od 150 kilometara.
‘Mi razgovaramo sada o dometima od 150 kilometara i plus i očekujemo izvozne dozvole za raketne sustave koji mogu gađati i i više od 150 kilometara. Kao što znate, već imamo sustave 300+ kilometara, tako da popunjavamo, snažimo i jačamo naše obrambene sposobnosti’, rekao je Anušić hrvatskim novinarima na otvorenju vojnog muzeja u Minnesoti, prenosi HRT.
Ministar je objasnio da Hrvatska povećava operativne sposobnosti u skladu s vlastitim potrebama i obvezama preuzetima u NATO-u.
‘Povećanjem operativnih sposobnosti, koje ćemo do 2030. godine imati u potpunosti, na sasvim novoj razini, bit ćemo u potpunosti opremljeni i spremni za sve izazove koje jedna vojska može imati’, poručio je.
Hrvatska računa i na rakete dometa većeg od 300 km
Uz projektile za HIMARS, Hrvatska računa i na rakete dometa većeg od 300 kilometara za južnokorejski sustav Chunmoo. Razgovori o isporuci američkih raketa već su počeli, a nastavit će se tijekom Anušićeva boravka u SAD-u.
‘Uz rakete dometa 300 plus kilometara raketnog sustava Chunmoo, računamo i na rakete 150 plus kilometara za HIMARS-e’, rekao je ministar.
Anušić je u SAD stigao i na poziv proizvođača helikoptera Black Hawk, čiju isporuku Hrvatska očekuje 2028. godine. Hrvatsko će izaslanstvo u Alabami posjetiti Zrakoplovno središte izvrsnosti Yulista, u kojem se završno oprema osam helikoptera namijenjenih Hrvatskoj vojsci.
‘Suradnja Oružanih snaga RH i Nacionalne garde Minnesote očituje se u vrlo konkretnim segmentima, u prvom redu kada govorimo o nabavi helikoptera Black Hawk i borbenih vozila pješaštva Bradleyja. Ta vojna sredstva koristi i Nacionalna garda Minnesote, pa naši pripadnici ondje polaze i obuku’, izjavio je Anušić.
Stiže osam Black Hawkowa, borbena vozila Bradley i HIMARS-i
Hrvatske Oružane snage, dodao je, očekuju osam Black Hawkova, posljednju isporuku borbenih vozila Bradley te HIMARS-e. Istaknuo je da Hrvatska zbog geopolitičkih prilika jača odnose sa SAD-om i drugim saveznicima, paralelno razvijajući vlastitu obrambenu industriju i modernizirajući vojsku.
U sklopu obilježavanja obljetnice sudjelovao je na otvorenju Minnesota Military & Veterans Museuma u blizini Campa Ripley. Muzeju je darovao kacigu američke proizvodnje iz Drugog svjetskog rata, koju je poslije koristio hrvatski vojnik u Domovinskom ratu.
Tridesetogodišnje hrvatsko-američko partnerstvo bit će predstavljeno i uoči bejzbolske utakmice Minnesota Twinsa i Clevelanda, u sklopu Dana zahvalnosti oružanim snagama. Oko 38.000 gledatelja na velikom će ekranu vidjeti snimke vojnih manevara održanih ovog ljeta na Slunju, na kojima su hrvatski i američki vojnici zajedno uvježbavali vojne aktivnosti.