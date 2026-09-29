EPP-u prekipjelo zbog Vučićeva SNS-a: Sve je više onih koji traže radikalan potez

U Europskoj pučkoj stranci sve je veći pritisak da se Srpska napredna stranka (SNS) suspendira ili izbaci iz članstva, pogotovo nakon sprovoda ratnog zločinca Ratka Mladića kojem su nazočili visoki srbijanski dužnosnici. EPP je u utorak poručio da se ti događaji 'ne mogu ignorirati' u postupku preispitivanja statusa SNS-a

Skupština EPP-a, koja se sastala u Toulouseu, rekla je da je zabrinuta zbog državnih počasti i sudjelovanja visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. U službenoj izjavi EPP navodi da su prizori sa sprovoda bili 'duboko uznemirujući' te da su javne i državne počasti, sudjelovanje visokih dužnosnika i otvorena podrška Mladiću u suprotnosti s vrijednostima pomirenja, poštovanja žrtava i odgovornosti.

Dio članova EPP-a sada otvoreno traži izbacivanje SNS-a. 'Nema ni centimetra Vučićeve politike koji bi se uklapao u svijet EPP-a. EPP je za ljude, a ne za autokrate', rekao je eurozastupnik EPP-a Lukas Mandl za Euronews. Mandl smatra da bi SNS trebalo izbaciti iz EPP-a, spominjući događaje oko Mladićeva sprovoda.

Vučić i SNS Aleksandar Vučić bio je predsjednik SNS-a od 2012. do 2023. godine, kada je vodstvo stranke preuzeo Miloš Vučević, no Vučić se i dalje smatra njezinim ključnim političkim autoritetom. Podsjetimo, Vučić je nedavno podnio ostavku na tu dužnost u namjeri da se, kako je rekao, kao običan građanin uključi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore raspisane za 25. listopada poslije kojih, ako pobijedi Srpska napredna stranka, namjerava postati premijer U ponedjeljak je objavio predizborni spot u kojem glumi konobara, a članovi obitelji za stolom umjesto hrane naručuju autoceste, veće plaće i mirovine te članstvo u Europskoj uniji. Među željama se našao i njegov odlazak s vlasti.

Osude iz Bruxellesa zbog sprovoda Mladić je pokopan u Beogradu početkom rujna uz prisutnost više visokih srbijanskih dužnosnika i uz vojne počasti. Nije dugo trebalo čekati na reakcije institucija Europske unije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa javno su osudili događaje na sprovodu, dok je EU poručio da veličanju osuđenih ratnih zločinaca nema mjesta ni u Uniji ni u državama kandidatkinjama. Mladić je preminuo krajem kolovoza u 84. godini u pritvorskoj bolnici u Haagu, gdje je služio doživotnu kaznu zatvora.

Sprovod Ratka Mladića Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL







+20 Sprovod Ratka Mladića Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL