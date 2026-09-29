državni posjet

Macron u Španjolskoj dočekan kraljevskim počastima

V. B./Hina

29.09.2026 u 20:28

Emmanuel Macron, kralj Filip VI. i kraljica Letizia
Emmanuel Macron, kralj Filip VI. i kraljica Letizia Izvor: EPA / Autor: JJ GUILLEN
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Francuski predsjednik Emmanuel Macron u utorak je dočekan u Španjolskoj uz počasti kralja Filipa VI. i kraljice Letizije, na početku svog dvodnevnog državnog posjeta – prvog boravka nekog francuskog predsjednika toj susjednoj zemlji od 2009. godine

Macrona u Madridu prati supruga Brigitte. Nakon svečanosti u Kraljevskoj palači u Madridu, kraljevski par primio je svoje goste na ručku u palači Zarzuela, smještenoj sjeverozapadno od glavnoga grada, nakon čega su slijedili razgovori državnih čelnika.

Nepotpisan sporazum o prijateljstvu

Kraljevski par priredit će i gala večeru za svoje visoke goste.

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Macron i španjolski premijer Pedro Sanchez trebali bi se sastati u srijedu. Francuski predsjednik planira se potom pridružiti Filipu na španjolsko-francuskom gospodarskom forumu.

Macron će u susjednoj zemlji održati raspravu sa studentima o demokraciji, a posjetit će Satelitski centar Europske unije (SatCen) i francuski istraživački institut Casa de Velazquez.

Posjet francuskog predsjednika je donekle zasjenjen još uvijek nepotpisanim sporazumom o prijateljstvu i suradnji između dviju zemalja, piše dpa.

Sporazum koji su Macron i Sanchez potpisali u siječnju 2023. još uvijek nije ratificiran u Španjolskoj zbog prigovora oporbe. Konzervativna Narodna stranka (PP) glasala je protiv sporazuma u donjem domu parlamenta.

PP je iznio to pitanje pred Ustavni sud zbog sporne odredbe koja francuskim ministrima omogućuje prisustvovanje sjednicama španjolske vlade. Sud je ipak prošlog tjedna jednoglasno potvrdio da je sporazum u skladu sa španjolskim ustavom.

O ratifikaciji trenutačno raspravlja španjolski Senat, no ostaje nejasno kako će PP glasati, prenosi dpa.

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