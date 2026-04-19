Anonimno pismo izazvalo strah u Supetru, gradonačelnica: 'Panika ne štiti djecu'

Nakon anonimnog pisma koje je u Supetru na Braču više osoba dovelo u vezu s prodajom droge, o svemu se na Facebooku oglasila gradonačelnica Supetra, Ivana Marković.

Pratiteljima je poručila da je pismo poslano prošlog petka pokrenulo lavinu straha, bijesa i zabrinutosti oko sigurnosti naše djece te da su odmah sadržaj pisma isti dan proslijedili policiji.

'Održali smo i inicijalni razgovor s predstavnicima policije i razgovarali o svim aspektima zajedničke suradnje. One su i samo one ovlaštene za provjeru ovakvih navoda, provođenje izvida i poduzimanje zakonskih mjera. To nije izgovor ni skrivanje iza procedure to je jedini ispravan i pravičan put, posebno kada su u opticaju konkretna imena i konkretne obitelji', navela je Marković.