Anonimno pismo izazvalo strah u Supetru, gradonačelnica: 'Panika ne štiti djecu'

Nakon anonimnog pisma koje je u Supetru na Braču više osoba dovelo u vezu s prodajom droge, o svemu se na Facebooku oglasila gradonačelnica Supetra, Ivana Marković.
Pratiteljima je poručila da je pismo poslano prošlog petka pokrenulo lavinu straha, bijesa i zabrinutosti oko sigurnosti naše djece te da su odmah sadržaj pisma isti dan proslijedili policiji.
'Održali smo i inicijalni razgovor s predstavnicima policije i razgovarali o svim aspektima zajedničke suradnje. One su i samo one ovlaštene za provjeru ovakvih navoda, provođenje izvida i poduzimanje zakonskih mjera. To nije izgovor ni skrivanje iza procedure to je jedini ispravan i pravičan put, posebno kada su u opticaju konkretna imena i konkretne obitelji', navela je Marković.
Razgovarala sam s roditeljima djece spomenutih u pismu
Pojasnila je i da ne mogu javno komentirati navode iz pisma jer ' imenovanje osoba na temelju neprovjerenih, anonimnih navoda, bez ikakve sudske ni policijske potvrde nije zaštita zajednice' već 'nanošenje štete ljudima koji možda nisu ništa skrivili'.
'Kontaktirala sam i razgovarala s roditeljima nekih od osoba čija su se imena pojavila u pismu. Znam koliko boli vidjeti ime svog djeteta u takvom kontekstu, pogotovo kada ono kruži društvenim mrežama. Nastavit ću biti dostupna svima kojima je potreban razgovor', rekla je gradonačelnica Supetra.
Dodala je i da problemi droge i ovisnosti nije novina među mladima niti specifičnost Supetra, no da grad ostaje spreman za sve aktivnosti kako bi se problem riješio. Od okruglih stolova i javnih rasprava do suradnje s s udrugama, roditeljima, školama i 'svim akterima koji mogu doprinijeti stvarnijem i trajnijem rješenju'.
'Pozivam vas da ne dijelite neprovjerene informacije i da povjerenje ne zamjenjujemo panikom jer panika ne štiti našu djecu i zajednicu. Zajednička, mudra i odlučna akcija štiti. Pozivam i sve nadležne institucije da odrade svoj posao kontinuirano i kroz koordinirane akcije. Ostajem i na raspolaganju svakome tko želi razgovarati', zaključila je Marković.