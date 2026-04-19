DROGA I MLADI

Anonimno pismo izazvalo strah u Supetru, gradonačelnica: 'Panika ne štiti djecu'

Ivor Kruljac

19.04.2026 u 14:10

Ivana Marković, gradonačelnica Supetra na Braču
Ivana Marković, gradonačelnica Supetra na Braču
Gradonačelnica Supetra, Ivana Marković, poručila je da su isti dan anonimno pismo proslijedili policiji kako bi provjerila navode. No, istovremeno, rekla je da ne može komentirati javno navode i imena osoba koje se dovode u vezu s drogom u tom gradu, na neprovjerenim anonimnim navodima te je pozvala građane a ne šire neprovjerene informacije

Nakon anonimnog pisma koje je u Supetru na Braču više osoba dovelo u vezu s prodajom droge, o svemu se na Facebooku oglasila gradonačelnica Supetra, Ivana Marković.

Pratiteljima je poručila da je pismo poslano prošlog petka pokrenulo lavinu straha, bijesa i zabrinutosti oko sigurnosti naše djece te da su odmah sadržaj pisma isti dan proslijedili policiji.

'Održali smo i inicijalni razgovor s predstavnicima policije i razgovarali o svim aspektima zajedničke suradnje. One su i samo one ovlaštene za provjeru ovakvih navoda, provođenje izvida i poduzimanje zakonskih mjera. To nije izgovor ni skrivanje iza procedure to je jedini ispravan i pravičan put, posebno kada su u opticaju konkretna imena i konkretne obitelji', navela je Marković.

Pojasnila je i da ne mogu javno komentirati navode iz pisma jer ' imenovanje osoba na temelju neprovjerenih, anonimnih navoda, bez ikakve sudske ni policijske potvrde nije zaštita zajednice' već 'nanošenje štete ljudima koji možda nisu ništa skrivili'.

'Kontaktirala sam i razgovarala s roditeljima nekih od osoba čija su se imena pojavila u pismu. Znam koliko boli vidjeti ime svog djeteta u takvom kontekstu, pogotovo kada ono kruži društvenim mrežama. Nastavit ću biti dostupna svima kojima je potreban razgovor', rekla je gradonačelnica Supetra.

Dodala je i da problemi droge i ovisnosti nije novina među mladima niti specifičnost Supetra, no da grad ostaje spreman za sve aktivnosti kako bi se problem riješio. Od okruglih stolova i javnih rasprava do suradnje s s udrugama, roditeljima, školama i 'svim akterima koji mogu doprinijeti stvarnijem i trajnijem rješenju'.

'Pozivam vas da ne dijelite neprovjerene informacije i da povjerenje ne zamjenjujemo panikom jer panika ne štiti našu djecu i zajednicu. Zajednička, mudra i odlučna akcija štiti. Pozivam i sve nadležne institucije da odrade svoj posao kontinuirano i kroz koordinirane akcije. Ostajem i na raspolaganju svakome tko želi razgovarati', zaključila je Marković.

Zatvorene ceste, prazni hoteli: Sprema li se novi susret Irana i SAD-a?
Bukti rat između Dodika i Stanivukovića: Tko je istrošeni kockar', a tko 'običan pozer'?
TRINIDAD I TOBAGO

TRINIDAD I TOBAGO

Užas na Karibima: Na groblju pronašli posmrtne ostatke 50 beba

