Anna Maria Grünfelder: NDH se rehabilitira na mnogo načina, a velika nepravda prema Židovima još nije ispravljena

Ljubav prema suprugu Eugenu dovela je austrijsku povjesničarku i teologinju Annu Mariju Grünfelder u Zagreb prije gotovo pola stoljeća. Toliko dugo ta neumorna znanstvenica obogaćuje ovdašnji kulturni, znanstveni i društveni život, s vremenom fokusirajući svoj rad na stradanje Židova u Drugom svjetskom ratu. Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, Grünfelder za tportal komentira ovogodišnji povijesni iskorak Kaptola s najvećim panoom na jednoj europskoj prvostolnici, progovara o razmjerima oduzete židovske imovine i ocjenjuje kakva je Hrvatska danas u odnosu na 1990-e

Točno, to je ona siva zgrada u Maksimirskoj. Od cijelog Donjeg grada, južno od Ilice prema Glavnom kolodvoru, može se napraviti detaljna topografska karta židovskog Zagreba. Volim gledati te lijepe zgrade, čak i s tim oronulim, tužnim fasadama. Trebalo bi ih obnoviti, ne samo iz poštovanja prema prijašnjim vlasnicima, nego zato što same po sebi predstavljaju kulturno-umjetničku vrijednost. Za profil jednog grada bilo bi važno da njeguje tradiciju. Zakon o povratu imovine iz 1996. ograničio je krug ljudi koji imaju pravo podnijeti zahtjev na one čija je imovina nacionalizirana 1945. ili 1946. ili konfiscirana jer su proglašeni narodnim neprijateljima. Poznajem vrlo malo ljudi koji su uspjeli ostvariti to pravo jer je odmah krenulo nevjerojatno pravno cjepidlačenje samo da se izbjegne zakonska obaveza, sve dok podnositelji zahtjeva ne umru.

'To je toliko kompleksno i opsežno gradivo da bih još cijeli jedan život mogla pisati o njemu. Vrijedni nakit, slike, bunde, namještaj, sve to prelazilo je iz ruke u ruku, tako da se na kraju više uopće nije mogao ustanoviti prvobitni vlasnik. Imućni Židovi, a među njima je bilo i industrijalaca, čuvali su pokretnine i u sefovima jugoslavenskih banaka, a za vrijeme NDH pristup im je bio zabranjen. Komunističke vlasti u Zagrebu, preko uredbe u Beogradu, otvorile su sefove i tobože nastojale ući u trag vlasnicima, što je samo u rijetkim slučajevima urodilo plodom. A od 90-ih godina niti jedna hrvatska vlada nije pokrenula proces nadoknade materijalnih gubitaka Židovima, sustavnog vraćanja njihovih oduzetih nekretnina i pokretnina.'

Amerikanci su još 1948. o povratu počeli pregovarati s jugoslavenskom vladom i opominjati je da ispunjava obaveze. Kako bi upala u klub antihitlerovske koalicije, Jugoslavija se morala obavezati, još dok nova vlada nije bila ni formalno priznata, da će obeštetiti sve one koji su trpjeli od ustaškog i njemačkog režima. Amerikanci su se počeli interesirati, doduše samo za Židove jugoslavenskog porijekla koji su stekli američko državljanstvo. Njihove delegacije su od 1948. pratile podnositelje zahtjeva s preciznim procjenama, brojkama i definicijama. Nakon uspostave Izraela dolazili su i vrlo uporni izraelski predstavnici s njihovim državljanima porijeklom iz Jugoslavije, iako Izrael nije formalno podnio zahtjev do 1996. U zapadnoj Europi nije bilo toliko Židova iz Jugoslavije jer su se mahom odselili dalje, u SAD ili južnoameričke države. I dalje je to velika nepravda i ne inzistira se na rješavanju, iako to u Hrvatskoj više uopće ne bi smjelo biti otvoreno pitanje - trebali smo se, kao i Nijemci, poklopiti ušima.

Od kraja Prvog svjetskog rata, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, a potom i u Kraljevini Jugoslaviji, nije bilo izražene ksenofobičnosti ili antisemitizma. U dijelovima Jugoslavije koji su bili pod osmanlijskom vlašću ljudi su bili vrlo otvoreni prema strancima, pogotovo Židovima u bijegu iz Španjolske i Portugala. Netko je lijepo usporedio egzoduse i uništavanje drevnih židovskih zajednica rekavši da se 1492. pretvorila u 1942. Sve su europske zemlje, pod dojmom Njemačke i Hitlerovih rasnih zakona, zatvorile svoje granice u strahu da bi morale prihvaćati židovske izbjeglice. Jugoslavija je ostala otvorena, premda je dosta pooštrila ulazak. Tada se počela razvijati nepovoljna klima u administraciji: činovnici na svim razinama, od onih koji su propisivali pravila za izbjeglice do onih koji su ih morali provoditi, zaoštrili su svoje djelovanje. Uskraćivali su vize, proučavali od čega će te izbjeglice živjeti, hoće li pasti državi na teret i kolika će biti odricanja, pa su stvorili i pojam o nakrcanom brodu na kojemu više ni za koga izvana nema mjesta. To je bila državna administracija, dok su obični ljudi nesebično pomagali Židovima.

To je lijepa gesta, upućene su i lijepe poruke, samo što to ne može nadomjestiti ono što se od Katoličke crkve stvarno traži – priznanje da se za vrijeme NDH nije znala postaviti onako kako je trebala. Druge mjesne crkve već su napravile iskorak. Recimo, Evangelička crkva Njemačke u prvoj molbi zatražila je oprost zato što nisu hrabrije vjerovali i upornije molili. Židovi su, međutim, ocijenili da je to irelevantno jer nisu rekli ono što su trebali: da se nisu znali usprotiviti tom zlu. Činjenica je da je i naša Crkva predugo šutjela. Šutjela je cijelo vrijeme i vagala što je politički mudro i oportuno, a upravo je Stepinac pokazao da se moglo i prosvjedovati - iako je on to učinio protiv saveznika i njihovog bombardiranja. Nikad nije tako oštro i odlučno prosvjedovao u razdoblju od 1941. do 1945.

To što je rekla predsjednica nije točno, jer treba samo pogledati dokumente prije 1941. Taj pozdrav uopće nije bio u opticaju, ni u vojsci. Koliko star treba biti da ga ne nalazimo ni u jednom dokumentu? Bilo je i u Tuđmanovo vrijeme raznih komisija koje su proučavale prošlost i tobože nanovo istraživale Jasenovac, pa su došle i do brojke od oko 200 žrtava! Vidite, da netko negdje danas uzvikne 'Heil Hitler', u najmanju ruku bi ga izveli pred sud i platio bi globu. Da naše pravosuđe nemilice sudi takvima, onda bi se to moglo iskorijeniti. Ali imamo mi još dosta ljudi na vlasti koji su protiv toga.

Očekujete li da će Stepinac biti proglašen svetim za mandata pape Franje?

Sad je to pitanje zaleđeno. Papi Franji stalo je do odnosa s Pravoslavnom crkvom, pa će Stepinac morati čekati. Iako, taj papa nije baš načisto s time što Holokaust znači za katolike, za Židove i za sve ostale. On jednostavno nema taj potrebni senzibilitet da osjeti što to znači u Europi. Prioritet mu je današnjica, pa je senzibiliziran za neke druge stvari, posebno za siromaštvo. Nastoji da Crkva bude na strani obespravljenih.

Obespravljene su i žene unutar Katoličke crkve. Očekujete li da će se institucionalizirana diskriminacija žena u dogledno vrijeme okončati i da će im biti dopušteno da postanu svećenice?

Ne vjerujem. Papa je već nekoliko puta govorio o tome i osnovao je još jednu komisiju, iako ih je već bilo bezbroj. Svako malo se potegne pitanje ne bi li sada mogao biti pravi trenutak za to. No čak i sada, uz velike manjkove u svećeničkom naraštaju, sve ostaje na tome da bi eventualno, a i to je veliko pitanje, žene mogle postati đakonice. To je nešto sasvim drugo jer profesionalni profil đakona i svećenika nije isti, iako je đakonat prvi red svećeništva za muškarce. A čak i da se ženama jednog dana dopusti da budu đakonice, za njih bi to bilo samo polovično rješenje jer one i dalje ne bi bile ravnopravne.

Mislite li da bi u Katoličkoj crkvi bilo manje grijeha kad bi svećenici mogli zasnivati brakove, što prakticiraju neke druge denominacije koje ne registriraju ni približno tolike razmjere zločina.

O tome se očituju psihijatri, a neki su mišljenja da je zlostavljanje djece prisutno u svim slojevima društva. U Njemačkoj je 2010. otkrivena velika učestalost tog zločina, a obuhvaćeni su bili i protestantski pastori u crkvenim ustanovama, na koje inače nije toliko fokusiran interes javnosti kao što je to slučaj sa svećenicima u celibatu. Muškarci s takvim sklonostima možda zaista računaju da će se lakše prikrivati u svećeničkim zajednicama, ali prema vrlo grubim procjenama, učestalost tog zločina među svećenicima nije značajno viša od one koja se bilježi među muškarcima koji nisu zaređeni, oženjeni ili neoženjeni. Brojke su velike zato što se tek sada otkriva cijela dimenzija zločina, ali nisu veće u odnosu na godišnje prosjeke u Europi. U Crkvi se to u velikoj mjeri lakše prikrivalo tako što se svećenike za koje se sumnjalo ili dokazalo da zlostavljaju djecu jednostavno premještalo dovoljno daleko, tamo gdje ih nitko ne poznaje.