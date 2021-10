Anka Mrak Taritaš zatražila da se smanji PDV na higijenske uloške i tampone, HDZ-ovka je pitala: 'Zašto se pozivate na neravnopravnost? Pa i muškarci se moraju brijati, hoćemo smanjiti porez na žilete?'

U Hrvatskom saboru raspravljen je u četvrtak Prijedlog dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost ,kojim bi se porezna stopa na ženske higijenske potrepštine smanjila sa 25 na pet posto i smanjila porezna neravnopravnost u hrvatskom poreznom sustavu s obzirom na spol.

Stoga se založila za "iskorjenjivanje higijenskog siromaštva u Hrvatskoj" kako bi pokazali da vodimo skrb o ženskim stanovnicama. No, drži da prijedlog vjerojatno neće dobiti potporu vladajuće većine. Ocijenila je Vlada pokazala neempatiju prema ženama te pozvala vladajuće da, ako prijedlog smatraju manjkavim, predlože amandmane.

Ravnatelj Porezne uprave Zdravko Zrinušić rekao je kako prijedlog ne može dobiti potporu, jer je potrebno sustavno rješenje kako ne bi bilo neželjenih učinaka. Podsjetio je kako je PDV već snižen na hranu, lijekove, energiju i komunalne usluge, no da to nažalost nije rezultiralo smanjenjem cijena.

Nikolina Baradić (klub HDZ-a) najavila je da ne može podržati zakonski prijedlog jer je manjkav. Rekla je kako Vlada vodi brigu o ravnopravnosti žena i bori se protiv siromaštva i socijalne isključivosti.

Anita Pocrnić Radošević (klub HDZ-a) naglasila je kako sniženje PDV-a nisu rezultirala smanjenjem cijena, već povećanjem trgovačkih marži i nije se odrazilo na povećanja standarda građana. I iskustva nekih zemalja pokazuju da se problem tako nije riješio, dodala je.

Upitala je Anku Mrak Taritaš pritom zašto smatra da će se smanjenjem PDV-a ispraviti neravnopravnost koja postoji u poreznom sustavu, odnosno koja je to neravnopravnost po spolu u poreznom sustavu. 'Apsolutno je jasno na što sam mislila. Mislim da ne postoji nijedan muškarac u Hrvatskoj, ali i u svijetu koji koristi higijenski uložak ili tampon. Koriste ga žene i na to plaćaju porez kao da je luksuz. Samo zato što ste žena kupujete određene proizvode i na to plaćate porez i o tome je ovdje riječ', pojasnila je.