Andrej Plenković: Nisam ja zvao Šavorića, pozvan je iz Vlade

Nakon Središnjeg odbora HDZ-a u četvrtak poslijepodne premijer i predsjednik stranke Andrej Plenković izjavio je da su razgovarali o aktualnoj političkoj situaciji, predstavili ključne aspekte Sabora i jednoglasno prihvatili nacrt prijedloga novoga Statuta HDZ-a. Odgovorio je i na pitanje o tome da mu je Boris Šavorić svoj odvjetnički ured za snimanje spota 'Vjerodostojno' ustupio besplatno, a osvrnuo se i na prijavu SDP-a Povjerenstvu za odlučivanje u sukobu interesa zbog afere Hotmail

'Mislim da smo u ovih proteklih 4-5 mjeseci, zahvaljujući radu skupine, imali široki uključiv pristup izradi teksta koji je moderan, onakav kakav treba biti da osuvremeni rad stranke u ovom desetljeću', rekao je Plenković za N1.

Osvrnuo se i na potez SDP-a, čiji su ga Siniša Hajdaš Dončić i Peđa Grbin prijavili Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

'To je njihovo pravo, mislim da je to dio ove političke utakmice koju gledamo na dnevnoj razini', kazao je premijer, a na pitanje hoće li on koga prijavljivati odgovorio je kako se on time ne bavi te da ime 'puno drugih ljudi koji se time bave'.

Komentirao je i odgovor Unex Grupe da je Šavorić svoj odvjetnički ured besplatno ustupio za snimanje spota 'Vjerodostojno'.

Pojasnio je da nije HDZ dobio besplatno ured na korištenje, nego Unex.