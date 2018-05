SDP-ovi Hajdaš Dončić i Grbin prijavili Plenkovića Povjerenstvu za sukob interesa

SDP-ovi Siniša Hajdaš Dončić i Peđa Grbin prijavili su premijera Andreja Plenkovića Povjerenstvu za odlučivanje u sukobu interesa zbog afere Hotmail. O prijavi su progovorili novinarima u Saboru

'Zakon je vrlo jasan jer ministarstva, kada rade bilo koji zakon, moraju formirati radnu skupinu i ako traže neka mišljenja, onda ih plate vanjskim suradnicima', pojasnio je SDP-ovac u čemu vidi Plenkovićev sukob interesa.



'Situacija je ovdje vrlo jasna i jednostavna, oni su izbjegli formiranje radne skupine nego su angažirali osobe koje su se kasnije naplaćivale isključivo iz Agrokora. Upravo će lex Agrokor, što će se vidjeti u narednim mjesecima, imati veliki financijski utjecaj na proračun Republike Hrvatske, a ima ih već sada jer su mirovinski fondovi izgubili kao što će i banke u državnom vlasništvu, HBOR i HPB, izgubiti dio svojih potraživanja. Dakle, riječ je o definitivnom sukobu interesa premijera i nedemokratskom i netransparentnom pisanju zakona', kaže Hajdaš Dončić.



'Ključno je pitanje kako se zakoni pišu i provode, a ne spinovi koje Vlada pušta da nije bilo vremena. Bilo je vremena i mogli su tražiti dodatna mišljenja i tumačenja, i to su mogli platiti, a to ne može koštati više od 200 tisuća kuna, što dozvoljava bagatelna javna nabava. Dakle, direktno i odmah su mogli platiti Pravni fakultet i bilo koje stručnjake, a nitko mi ne može reći da zakon koji ima manje od 30 članaka može koštati više od 200 tisuća kuna', kazao je Hajdaš Dončić, zaključivši da je Plenković radio u korist privatnog interesa grupe Borg, a na štetu javnog interesa, koji mu je vjerojatno bio na zadnjem mjestu.



Hajdaš Dončić je prijavu najavio već jučer gostujući u Dnevniku Nove TV. 'Zamjeramo mu pogodovanje ljudima koji su pisali takozvani lex Agrokor. Dakle, ima previše povezanosti i to nije slučajnost. To je, smatramo, postupak vođen tako da se osobama koje su vodile postupak ne naplati kako je normalno u demokratskim društvima. Dakle, od Ministarstva gospodarstva, da se plate mišljenja. To je do 200.000 kuna, to je bagatelna nagodba. Cijelo vrijeme se izvrću teze jer se htjelo omogućiti da se te osobe naplate iz Agrokora. To je jedina teza i zbog toga bi Povjerenstvo po sili zakona moglo pokrenuti postupak', rekao je jučer Hajdaš Dončić.