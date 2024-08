Analitičar o Srbiji i Severini, Milanoviću i Plenkoviću: 'Sve se svodi na zavist i ljubomoru'

'Kada se u odnosima dviju zemalja pretjerano često rabe argumenti tajnih službi, to je znak da su ti odnosi na silaznoj putanji i da je barem jednoj strani stalo do pogoršanja odnosa, što je Srbija', govori bivši diplomat.

'Jer se premijer odbija konzultirati s predsjednikom – to je protuustavno djelovanje', objašnjava on i dodaje: 'Korištenje vojnog helikoptera može biti financijski problematično, ali i to se može riješiti na sastanku. Zašto premijer odbija sastanke? Jer ne može otrpiti činjenicu što nije istodobno predsjednik i premijer, i alfa i omega svega što se događa u Hrvatskoj.'

'Glavni problem premijera Plenkovića je što je po protokolu Zoran Milanović ispred njega i zato ovaj izbjegava sve moguće susrete jer su to rijetke prilike u kojima on nije glavni', mišljenja je Kovačević koji je kao primjer dao sastanak prilikom kojih su se premijer i predsjednik odvojeno sastajali s hrvatskim diplomatima: 'Kao da imamo dvije odvojene vanjske politike.' A zašto je tomu tako?

'Političari u Hrvatskoj te mjere zaštite uglavnom koriste kao statusni simbol, kao pokazatelj svoje moći i odvojenosti od običnih građana. Kad je riječ o predsjedniku Republike, treba imati na umu da je pred nama predsjednička kampanja i da se sve svodi na zavist i ljubomoru premijera Andreja Plenkovića – što on nije i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga i što ne može i on činiti što predsjednik Republike može. Apsolutno je riječ o tome', kaže Kovačević i nastavlja:

Božo Kovačević smatra da Plenković ne shvaća odnos premijera i predsjednika.

'Moraju se dogovoriti. Kad je riječ o sigurnosnim službama recimo, o imenovanju novog čelnog čovjeka, a on smatra da je to isključiva ingerencija premijera. Zato bi on HDZ-ovog kandidata za predsjednika – jer bi onda predsjednik bio samo osoba koja potpisuje odluke za premijera. Milanović je doista predsjednik s karakterom', ocjenjuje Kovačević i dodaje: 'Iako je puno više negativnih strana tog karaktera pokazao, on je defacto, jedina prepreka premijeru da ima apsolutnu vlast nad svim resursima u državi.'

Bivši diplomat ističe da je i dalje otvoreno pitanje opravdanosti korištenja tih resursa: 'Piloti moraju držati kondiciju i znanja tako da nije uvijek iracionalno, ali se taj problem mora raspraviti između dva Ureda'.