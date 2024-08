Plenković o navodnom hrvatskom špijunu u Beogradu: Još uvijek tragamo za imenom

Premijer Andrej Plenković izjavio je na konferenciji za medije da SOA, ministri i veleposlanik nisu upoznati s detaljima o osobi koja je navodno uhićena u Srbiji, a za koju srpski mediji tvrde da je hrvatski špijun. 'Još uvijek tragamo za imenom i prezmenom', ironično je poručio premijer.

Govoreći o zadržavanju Severine na srpskoj granici, Plenković je izrazio žaljenje zbog incidenta.

'Zasmetalo me šikaniranje gospođe Vučković na granici. To je potpuno nepotrebno i diskriminirajuće i to je za svaku osudu'; kazao je Plenković kojemu nije jasno što u Srbiji žele s operacijom špijun.