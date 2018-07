Amerikanki hrvatskih korijena policija bez objašnjenja uzela putovnicu i protjerala ju iz Hrvatske. Ovo je njezina priča

Roseann Cirko, 53-godišnja bolničarka rođena i odrasla u američkom Wisconsinu s roditeljima hrvatskog porijekla, posljednjeg vikenda u lipnju sletjela je na zagrebački aerodrom s namjerom da u pradomovini provede dva tjedna godišnjeg odmora. Nije uspjela: Policajci su je na aerodromu zadržali 24 sata, potom joj oduzeli putovnicu i strpali u avion natrag za Ameriku bez konkretnog i suvislog objašnjenja, navodno uz ponižavajući tretman, pa čak i psovke. Punih tjedan dana tportal je pokušavao raspetljati ovu kafkijansku priču, no bez velikog uspjeha

Cirko punih dvadeset godina radi kao bolničarka pri vatrogasnim snagama Chicaga, a posljednjih šest godina raspoređena je na tamošnji aerodrom O'Hare, stoga prolazi redovite godišnje provjere FBI-ja i ima njihov sigurnosni certifikat najviše razine. Vodi sasvim normalan život: tijekom godine radi, ljeti i zimi putuje na godišnji odmor. Pa je tako ove godine red došao na Hrvatsku.

'Po slijetanju u Zagreb jedna policajka pogledala je u moju putovnicu, potom uz smiješak pozvala kolegu, da bi me upitali 'što nije u redu s putovnicom i je li bila ukradena'. U čudu sam im odgovorila da to nije slučaj, da već godinama uredno putujem s njom i da istječe u listopadu 2019. godine. Pozvali su me za sobom, smjestili u prostoriju nalik na ćeliju, oduzeli neke stvari i zaključali me', opisuje Roseann svoju priču za tportal.