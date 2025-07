Gazda Pinka Željko Mitrović testira dron-bombarder. Kako izgleda i što će s njim?

Zrakoplovni portal Tango Six objavio je ovih dana vijest da je tvrtka PR-DC objavila snimku ispitivanja svojeg naoružanog drona IKA-Bombarder, najvjerojatnije provedenog još prošle godine. Portal navodi da je snimka podijeljena na društvenim mrežama uz komentar proizvođača da je letjelica prošla kroz 'sveobuhvatna atmosferska i mehanička ispitivanja kod akreditirane vojne institucije za homologaciju i verifikaciju obrambenih sustava'.

Tango Six ocjenjuje da su kadrovi testiranja najvjerojatnije snimljeni u Tehničko-eksperimentalnom središtu Vojske Srbije, kao i u njezinom Centru za ispitivanje naoružanja i opreme u Nikincima. Sudeći prema objavljenim snimkama, dron je ispitivan na vibracije koje mogu nastati prilikom transporta, a zatim su provedena testiranja na ekstremne temperature od minus 40 do plus 70 Celzijevih stupnjeva, kao i na temperaturi od 25 stupnjeva pri vlažnosti zraka od 90 posto.