'PARTNERSKI NAPORI'

Očekivan potez: Američka vojska predala sve glavne baze u Siriji

I.H./Hina

18.04.2026 u 08:27

Vojnici - ilustracija
Vojnici - ilustracija Izvor: EPA / Autor: ROLEX DELA PENA
Bionic
Reading

Američka vojska završila je predaju svih glavnih baza u Siriji, potvrdilo je u petak američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM)

Američke snage nastavljaju podržavati partnerske napore u borbi protiv terorizma kako bi se osigurala sigurnost u regiji, rekao je glasnogovornik CENTCOM-a u odgovoru na zahtjev za komentar. Sirijska vlada ranije je najavila potpuno povlačenje američkih trupa stacioniranih u zemlji.

vezane vijesti

Ministarstvo vanjskih poslova u Damasku u četvrtak je objavilo da su vojni objekti u kojima su se u Siriji prethodno nalazile američke trupe u potpunosti predani sirijskoj vladi.

Taj je potez bio očekivan.

U veljači su se pojavila izvješća o planovima za povlačenje SAD-a iz Sirije, a predsjednik Donald Trump već je 2018., u vrijeme njegova prvog mandata rekao da bi se američki vojnici trebali potpuno povući iz zemlje. Procjene o broju ondje stacioniranih američkih vojnika kretale su se između 900 i 2000.

Američka vojska godinama se borila u Siriji uz kurdske snage protiv Islamske države, koja se od 2019. smatra vojno poraženom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PROCURIO TAJNI DOKUMENT

DOBRA VIJEST

BIVŠA GRADSKA VIJEĆNICA

najpopularnije

Još vijesti