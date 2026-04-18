Očekivan potez: Američka vojska predala sve glavne baze u Siriji

Američke snage nastavljaju podržavati partnerske napore u borbi protiv terorizma kako bi se osigurala sigurnost u regiji, rekao je glasnogovornik CENTCOM-a u odgovoru na zahtjev za komentar. Sirijska vlada ranije je najavila potpuno povlačenje američkih trupa stacioniranih u zemlji.

Ministarstvo vanjskih poslova u Damasku u četvrtak je objavilo da su vojni objekti u kojima su se u Siriji prethodno nalazile američke trupe u potpunosti predani sirijskoj vladi.

Taj je potez bio očekivan.

U veljači su se pojavila izvješća o planovima za povlačenje SAD-a iz Sirije, a predsjednik Donald Trump već je 2018., u vrijeme njegova prvog mandata rekao da bi se američki vojnici trebali potpuno povući iz zemlje. Procjene o broju ondje stacioniranih američkih vojnika kretale su se između 900 i 2000.

Američka vojska godinama se borila u Siriji uz kurdske snage protiv Islamske države, koja se od 2019. smatra vojno poraženom.