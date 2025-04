Amerika uvodi Kini carine od neviđenih 104 posto!

Podsjetimo, Trump dao je Kini 24 sata da povuče svoje uzvratne carine od 34 posto koje je uvela na američku robu, inače će kineska roba biti kažnjena sveukupnim carinama od 104 posto.

SAD je do prošlog mjeseca Kini stavljao carine od 10 posto, zbog čega je, ustvrdio je Trump, američko gospodarstvo opljačkano za milijarde dolara. Tada je američki predsjednik najavio 'recipročne carine' - pri čemu bi SAD drugim zemljama naplaćivao otprilike polovicu carine koju ta država naplaćuje SAD-u. Za Kinu je to bilo dodatnih 34 posto, čime je sveukupna brojka carina za Peking porasla na 44 posto. No, nekoliko minuta nakon objave predsjednika Trumpa, Bijela kuća je rekla da će SAD cijelom svijetu naplatiti dodatnih 10 posto nerecipročnih carina. Zbog toga su carine uvedene Kini porasle na 54 posto.

No, tada je Kina odlučila odgovoriti i uvela 34 posto carina na američku robu, nakon čega je došla nova Trumpova prijetnja.

Trump se ranije osvrnuo na situaciju s Kinom u objavi na svojoj mreži Truth Social.

'Kina želi dogovor, no ne znaju kako napraviti prvi korak. Čekamo njihov poziv. To će se sigurno dogoditi', napisao je Trump prije isteka roka.