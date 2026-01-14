na čekanju

Američki Vrhovni sud nije donio odluku o Trumpovim carinama

V. B./Hina

14.01.2026 u 17:09

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: BONNIE CASH / POOL
Bionic
Reading

Vrhovni sud SAD-a donio je u srijedu tri odluke, ali nije presudio u pomno praćenom sporu koji se odnosi na zakonitost globalnih carina predsjednika Donalda Trumpa

Sud nije objavio sljedeći datum objave presuda. Sud ne najavljuje unaprijed koje će odluke biti objavljene kojeg datuma.

Osporavanje Trumpovih carina predstavlja veliki test predsjedničkih ovlasti, kao i spremnosti suda da ograniči njegov autoritet. Ishod će utjecati na svjetsko gospodarstvo.

vezane vijesti

Tijekom usmenih rasprava u tom predmetu 5. studenog, konzervativni i liberalni suci izrazili su sumnju u zakonitost carina koje je Trump uveo pozivajući se na zakon iz 1977. namijenjen korištenju tijekom izvanrednih stanja u državi.

Trumpova administracija žali se na odluke nižih sudova da je on prekoračio svoje ovlasti.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pitanje grenlanda

pitanje grenlanda

Danci o razgovorima u Bijeloj kući: Slažemo se da se ne slažemo
posebni uvjeti

posebni uvjeti

Danska jača vojnu prisutnost na Grenlandu
vojni udar

vojni udar

Europski dužnosnici za Reuters: Intervencija SAD-a u Iranu moguća je u iduća 24 sata

najpopularnije

Još vijesti